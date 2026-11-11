Как сообщалось, в нескольких краях Земгале и Видземе ночью на среду был объявлен сигнал тревоги о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. Серия предупреждений началась после 2 часов ночи в Айзкраукльском крае, а около 3:30 было объявлено об окончании последней угрозы в Смилтенском и Гулбенском краях. При этом до самого утра не уточнялись обстоятельства принятия этих решений — например, покинул ли возможный летательный аппарат воздушное пространство Латвии, вообще ли он в него залетал, упал сам или был сбит.
Однако Кулбергс подчеркнул агентству LETA, что коммуникация достигла своей цели — предупредить жителей об угрозах воздушному пространству — и была отражена в надёжных источниках: информационных каналах учреждений и СМИ.
Разъясняющая информация о событиях была предоставлена уже после анализа инцидентов. «Пока инцидент происходит, самое важное — оповещение жителей, которое было точным», — сказал премьер.
Капитан 1-го ранга НВС Селдзис Грасманис сегодня утром в эфире Latvijas Radio рассказал, что ночью Латвию пересекли или к ней приблизились несколько дронов, в том числе один из них в сопровождении истребителей миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства пересёк пять краёв.
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