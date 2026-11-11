Однако Кулбергс подчеркнул агентству LETA, что коммуникация достигла своей цели — предупредить жителей об угрозах воздушному пространству — и была отражена в надёжных источниках: информационных каналах учреждений и СМИ.

Разъясняющая информация о событиях была предоставлена уже после анализа инцидентов. «Пока инцидент происходит, самое важное — оповещение жителей, которое было точным», — сказал премьер.