Армия напоминает, что в ночь на 11 ноября в воздушное пространство Латвии влетели три беспилотных летательных аппарата, два из которых кратковременно (на 1-2 минуты) пересекли восточную границу страны, а один пересек территорию Латвии в направлении с юга на север.
Во вторник около 23:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству в связи с кратковременным вторжением двух беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии. Вскоре после этого возможная угроза была объявлена также в Краславском и Аугшдаугавском краях в ответ на приближение еще одного беспилотного летательного аппарата к государственной границе Латвии со стороны Беларуси.
Позже в Краславском крае уровень угрозы был повышен, в то время как в Аугшдаугавском крае сохранялась возможная угроза. Летательный аппарат в воздушное пространство Латвии не вошел. По мере изменения ситуации уровень угрозы в Лудзенском и Краславском краях был понижен, а после полуночи предупреждения во всех трех краях были отменены.
Около 1 часа ночи возможная угроза воздушному пространству была объявлена в Балвском крае, где позже уровень угрозы был повышен. Предупреждения были связаны с приближением трех беспилотных летательных аппаратов к государственной границе Латвии. Аппараты не вошли в воздушное пространство Латвии, изменили направление полета и продолжили движение на север по территории России, в связи с чем угроза в воздушном пространстве была отменена.
Около 2:30 возможная угроза воздушному пространству была объявлена в Айзкраукльском крае, где уровень угрозы вскоре был повышен. Одновременно возможная угроза была объявлена в Екабпилсском и Мадонском краях. Предупреждения были связаны с одним беспилотным летательным аппаратом, который вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Литвы.
Около 3 часов, когда беспилотный летательный аппарат продолжал полет в воздушном пространстве Латвии, уровень угрозы был повышен в Мадонском крае, а также объявлена угроза в Цесисском крае. Одновременно были отменены предупреждения в Екабпилсском и Айзкраукльском краях.
Позже угроза в Мадонском крае была отменена, но возможная угроза была объявлена в Смилтенском и Гулбенском краях. В обоих краях уровень угрозы позже был повышен, одновременно была отменена угроза в Цесисском крае. После того как беспилотный летательный аппарат покинул воздушное пространство Латвии, предупреждения в Смилтенском и Гулбенском краях были отменены.
В ответ на угрозу, созданную этим беспилотным летательным аппаратом, истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии были активированы еще в Литве и продолжали меры реагирования во время полета беспилотника в воздушном пространстве Латвии.
В данной ситуации не сложились подходящие оперативные условия для уничтожения дрона, в том числе с учетом безопасности гражданского населения. Дрон покинул воздушное пространство Латвии и продолжил полет в направлении Эстонии, где позже контакт с ним был потерян.
НВС в сотрудничестве с союзниками по НАТО проанализируют события минувшей ночи, чтобы определить возможные улучшения для дальнейших действий в подобных ситуациях.
В настоящее время подразделения дронов-перехватчиков НВС находятся только на восточной границе.
НВС в сотрудничестве с союзниками по НАТО продолжают наблюдение за воздушным пространством Латвии и готовы реагировать на возможные угрозы.
НВС призывают жителей следить за официальными сообщениями и соблюдать указания ответственных служб.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.