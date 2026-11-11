Во вторник около 23:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству в связи с кратковременным вторжением двух беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии. Вскоре после этого возможная угроза была объявлена также в Краславском и Аугшдаугавском краях в ответ на приближение еще одного беспилотного летательного аппарата к государственной границе Латвии со стороны Беларуси.

Позже в Краславском крае уровень угрозы был повышен, в то время как в Аугшдаугавском крае сохранялась возможная угроза. Летательный аппарат в воздушное пространство Латвии не вошел. По мере изменения ситуации уровень угрозы в Лудзенском и Краславском краях был понижен, а после полуночи предупреждения во всех трех краях были отменены.