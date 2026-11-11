В министерстве пояснили, что косвенное влияние высоких цен на нефть и газ на продукты питания и другие товары и услуги в настоящее время ограничено. Однако чем дольше цены на энергоресурсы будут оставаться на нынешнем высоком уровне, тем больше будет их влияние на другие товары и услуги. Цены на топливо и газ являются важными компонентами затрат в выращивании, переработке и логистике продуктов питания, поэтому в следующем году продукты питания могут подорожать.
Уровень потребительских цен в октябре этого года был на 0,4% выше, чем в предыдущем месяце, и на 3,1% выше, чем в октябре прошлого года. В месячном выражении рост цен был обусловлен подорожанием электроэнергии, теплоэнергии, авиаперевозок. В свою очередь, рост цен в годовом выражении в основном был обусловлен ростом цен на топливо, услуги, связанные с содержанием жилья, табачные изделия, а также услуги отдыха, поясняет Минфин.
Инфляция в Латвии в последние месяцы колеблется около 3% и, несмотря на давление, создаваемое ценами на топливо, в отличие от еврозоны не ускоряется, отмечает Минфин. Если в январе этого года годовая инфляция в еврозоне составляла 1,7%, то, согласно экспресс-оценке, в октябре этого года она выросла до 4%. Основной причиной ускорения роста цен в еврозоне является рост цен на нефть на мировых биржах, что существенно повлияло на цены на топливо, особенно на дизельное, по всей Европе.
Латвия не является исключением, и с марта рост цен на топливо вносит существенный вклад в рост потребительских цен. В октябре этого года рост цен на топливо объяснял почти половину, или 45%, годовой инфляции. Однако рост цен на топливо в Латвии в значительной степени компенсируется снижением цен на продукты питания, отмечает Минфин.
В октябре цены на продукты питания были на 5,4% ниже, чем год назад, таким образом, их вклад в общий рост потребительских цен был отрицательным, или минус 1,1 процентного пункта. Вероятнее всего, в ноябре этого года годовая инфляция сохранится на уровне около 3%, но, начиная с декабря, она, скорее всего, ускорится, прогнозирует Минфин.
В октябре этого года средняя цена дизельного топлива на заправочных станциях Латвии составляла 2,079 евро за литр, увеличившись за год на 38,1%. В свою очередь, цена бензина 95-й марки составляла 1,932 евро за литр, увеличившись за год на 27,9%. В месячном выражении цены на топливо практически не изменились. Минфин подчеркивает, что это важно в контексте снижения ставки акцизного налога на дизельное топливо и на бензин с 1 октября этого года.
На первый взгляд месячные данные могут создать впечатление, что снижение ставки акцизного налога не имело эффекта, поскольку цены на топливо в месячном выражении остались неизменными. Однако еженедельные данные о ценах на топливо показывают, что в первую неделю октября снизились цены на бензин и дизельное топливо. Цена бензина 95-й марки снизилась примерно на 7,5 цента за литр, а цена дизельного топлива — на 1,2 цента за литр. В свою очередь, со второй недели октября возобновился рост цен на нефть.
Если в начале октября цена сырой нефти марки «Brent» составляла 100 долларов США за баррель, то в конце месяца она выросла до 115 долларов США за баррель. В связи с этим Минфин делает вывод, что снижение ставки акцизного налога оказало положительное влияние на цены на топливо, однако растущие цены на нефть полностью его нейтрализовали. Учитывая, что в конце первой декады ноября цена сырой нефти марки «Brent» снизилась до 89 долларов США за баррель, по мнению Минфина, это могло бы положительно повлиять и на динамику цен на топливо.
Падение цен на нефть в первую неделю ноября оценивается положительно, отмечает Минфин. Однако учитывая, что военная конфронтация в регионе Персидского залива продолжается и перемирие не достигнуто, по-прежнему существует высокий риск возобновления роста цен на нефть.
Рост цен на энергоресурсы смягчается падением цен на продукты питания, отмечает Минфин. С апреля этого года в Латвии зафиксирована продовольственная дефляция, причем снижение цен с каждым месяцем становится все больше. В октябре этого года цены на продукты питания в годовом выражении снизились на 5,4% по сравнению с 4,8% в сентябре. Минфин положительно оценивает тот факт, что падение цен на продукты питания зафиксировано практически во всех группах продуктов, а не только в тех, где с 1 июля этого года вступила в силу пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Минфин ожидает, что и в оставшиеся месяцы этого года цены на продукты питания в годовом выражении продолжат снижаться.
Однако в следующем году, скорее всего, не удастся избежать роста цен на продукты питания, прогнозирует Минфин. Хотя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о динамике мировых цен на продовольствие показывают, что в октябре значение индекса снизилось на 1,2% по сравнению с сентябрем, это было обусловлено более низкими ценами на мясо, молоко и зерновые. В то же время за год по-прежнему был зафиксирован рост в размере 5,9%.
Динамика цен латвийских производителей продуктов питания неоднозначна, отмечает Минфин. С одной стороны, цены на производство продуктов питания по-прежнему демонстрируют тенденцию к снижению, но в сентябре падение в годовом выражении составило 1,6%, что является самым низким показателем за последние четыре месяца. В свою очередь, по сравнению с августом цены выросли на 0,6%.
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