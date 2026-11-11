Латвия не является исключением, и с марта рост цен на топливо вносит существенный вклад в рост потребительских цен. В октябре этого года рост цен на топливо объяснял почти половину, или 45%, годовой инфляции. Однако рост цен на топливо в Латвии в значительной степени компенсируется снижением цен на продукты питания, отмечает Минфин.

В октябре цены на продукты питания были на 5,4% ниже, чем год назад, таким образом, их вклад в общий рост потребительских цен был отрицательным, или минус 1,1 процентного пункта. Вероятнее всего, в ноябре этого года годовая инфляция сохранится на уровне около 3%, но, начиная с декабря, она, скорее всего, ускорится, прогнозирует Минфин.

В октябре этого года средняя цена дизельного топлива на заправочных станциях Латвии составляла 2,079 евро за литр, увеличившись за год на 38,1%. В свою очередь, цена бензина 95-й марки составляла 1,932 евро за литр, увеличившись за год на 27,9%. В месячном выражении цены на топливо практически не изменились. Минфин подчеркивает, что это важно в контексте снижения ставки акцизного налога на дизельное топливо и на бензин с 1 октября этого года.