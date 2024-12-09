В Бразилии внезапно скончался известный предприниматель, отец теннисиста Эрнеста Гулбиса

Более подробная информация об обстоятельствах смерти в данный момент неизвестна.

Айнар Гулбис - один из основателей SWH Rīga, кроме того, он был участником множества других значительных предпринимательских проектов. Он активно участвовал в политических инициативах и играл важную роль в судебном процессе Айнара Лембергса.

В начале этого года Айнар Гулбис зарегистрировал брак с бывшей латвийской супермоделью Уной Карклиней. От двух предыдущих браков у него трое детей.

В 90-е годы Айнарс Гулбис был одним из ведущих предпринимателей Латвии, оказывая значительное влияние как на экономику, так и на политику. Он участвовал в различных бизнес-проектах и политических инициативах. Гулбис был также известен как коллекционер искусства. В личной жизни он был широко известен как отец теннисиста Эрнеста Гулбиса.