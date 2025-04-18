Совсем как летом! За аномальной жарой в Страстную пятницу следуют прохладные воздушные массы

Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Продолжит дуть слабый ветер. Будет по-летнему тепло, так как воздух прогреется до +23…+28 градусов, только в Курземе на побережье залива, как обычно, сохранится более прохладная температура - от +14 до +19 градусов. Следует учитывать, что УФ-индекс к середине дня достигнет среднего уровня, поэтому сегодня следует соблюдать осторожность и не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.

В Риге будет ярко светить солнце, лишь временами частично скрываясь за облаками. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +26…+28 градусов.

На Пасху на территорию Латвии начнут поступать более прохладные воздушные массы, усилится облачность, местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ночная температура понизится до +5…+10 градусов, а днем будет всего +9…+16 градусов.

На следующей неделе ожидается преимущественно облачная погода, в отдельные дни пройдут дожди. Дневная температура при преобладающем северном ветре не превысит +17 градусов, а на востоке страны ночью может опуститься до нуля градусов.