Российская армия может обойти Покровск и двинуться на Днепр

Российские войска могут обойти город Покровск Донецкой области, активные бои за который длятся уже около полугода, и двинуться в направлении крупного украинского города Днепр. Согласно опубликованным в ночь на понедельник, 13 января, данным украинского OSINT-проекта Deep State, который связан с министерством обороны Украины, сейчас российские части, подошедшие к Покровску с юга, пытаются продвинуться дальше на запад и находятся всего в 7 километрах от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Под Покровском - ключевым логистическим и транспортным узлом для оставшихся подконтрольных Украине районов Донецкой области - оккупационные войска РФ находятся с начала августа 2024 года. Однако уличные бои, как это было при захвате Бахмута и Авдеевки, там так и не начались. "Они (ВС РФ. - Ред.) понимают, что потеряют много сил, пытаясь взять Покровск, поэтому они решили придерживаться другой стратегии и подхода с юга, чтобы обойти его, - цитирует британская газета Financial Times (FT) высокопоставленного сотрудника украинской военной разведки Андрея Черняка. - Они попытаются отрезать все поставки в Покровск, чтобы наши силы ушли оттуда".

По мнению прокремлевских военных блогеров, продвижение в Днепропетровскую область заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) "снимать резервы" с Покровска, что может облегчить дальнейшую оккупацию россиянами этого транспортного узла. Следующим крупным городом, который может стать целью российской армии - Павлоград Днепропетровской области, где тоже расположена украинская военная база.

DeepState 3 января обозначил как захваченные российскими войсками населенные пункты Дачное, Новый Труд и Волково в Донецкой области, которые расположены 5-6 километрах южнее Покровска. Похожую картину боевых действий нарисовал и блог Liveuamap, в то время как в официальной сводке Генштаба ВСУ говорилось о боях за поселок Новый Труд. Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулись в поселках Зеленый, Воздвиженка, Нововасильевка, а также неподалеку от Янтарного и Солнцевки.

Несмотря на большие потери, российская армия продолжает медленно продвигаться вглубь Украины. С мая войска РФ, по оценке британской военной разведки, стали терять более 1000 солдат в сутки, причем осенью их потери превышали 1200 человек. По данным Института изучения войны (ISW), оккупационная армия смогла захватить за 2024 год порядка 4200 квадратных километров, в основном в Донецкой области. В октябре ISW писал, что российское наступление "выдохлось", даже приближенно не достигнув цели Кремля захватить весь Донбасс.

Еще одним фактором, который влияет на продвижение российских войск, являются особенности "глубокой, грязной и непроходимой" местности, сообщил FT украинский солдат, воюющий в составе бригады ВСУ в районе Покровска.