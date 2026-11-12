По данным издания, американская инициатива по созданию новой архитектуры безопасности стала центральной темой напряжённых трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предложили российской стороне разработать новый проект договора о безопасности, который учитывал бы глобальные изменения, произошедшие с 2021 года, а также содержал конкретные обязательства России по снижению напряжённости и гарантии ненападения на европейские государства в будущем.
Ожидается, что сегодня Кушнер и Уиткофф встретятся в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы вновь изложить эти предложения и добиться согласия на участие европейских представителей в мирном процессе. В Вашингтоне рассчитывают, что подключение европейцев к переговорам повысит готовность правительств европейских стран обсуждать более широкое соглашение по безопасности.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности. И Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен», — заявил источник Axios.
В то же время источник в Белом доме подчеркнул, что заключение нового соглашения по безопасности станет возможным только после достижения договорённости о прекращении войны в Украине, хотя переговоры по обоим направлениям будут вестись параллельно.
Кроме того, США ясно дали понять европейским партнёрам, что не подпишут никаких соглашений с Россией без поддержки Европы и Украины, а также не предоставят Москве право вето при решении вопросов европейской безопасности.
Издание отмечает, что вопрос новой архитектуры безопасности станет главной темой неформального саммита лидеров Европейского союза, который состоится в пятницу в Дублине. В настоящее время идея заключения соглашения о безопасности между Россией и Европой встречает серьёзное сопротивление со стороны правительств многих европейских стран.
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