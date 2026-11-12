Ожидается, что сегодня Кушнер и Уиткофф встретятся в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы вновь изложить эти предложения и добиться согласия на участие европейских представителей в мирном процессе. В Вашингтоне рассчитывают, что подключение европейцев к переговорам повысит готовность правительств европейских стран обсуждать более широкое соглашение по безопасности.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности. И Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен», — заявил источник Axios.