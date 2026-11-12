«Поток истории остановить невозможно. Полное воссоединение родины должно быть и непременно будет осуществлено», — заявил председатель КНР и генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин. Его слова приводит The Korea Times.
Китайский лидер также призвал жителей материкового Китая и Тайваня совместно противостоять «сепаратистским силам», выступающим против объединения.
Примечательно, что столь категоричное заявление Си сделал на торжествах по случаю 160-летия со дня рождения Сунь Ятсена (1866–1925) — первого президента Китайской Республики, которого почитают как на материке, так и на Тайване. Таким образом, Пекин вновь использовал общую историческую память, чтобы подчеркнуть свои претензии на остров.
При этом Си Цзиньпин заверил, что Китай по-прежнему готов к переговорам. «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоёв общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и национального воссоединения на основе приверженности принципу „одного Китая“ и „Консенсусу 1992 года“», — заявил он.
Однако условия такого диалога фактически предполагают предварительное признание Тайванем принципа, который отвергает нынешнее руководство острова. В Тайбэе всё отчётливее воспринимают заявления Пекина как угрозу. Министр по делам материкового Китая Цю Чуй-чжэн признал усиление китайского давления, подчеркнув, что власти Тайваня намерены защищать суверенитет острова и его демократическое устройство.
КНР обещает тайваньцам экономические и политические преимущества объединения, но одновременно продолжает демонстрировать военную силу. Китайские боевые корабли и самолёты регулярно действуют в районе Тайваньского пролива, а масштабные учения последних лет всё больше напоминают отработку возможной военной операции.
На этот раз Тайбэй решил подчеркнуть дистанцию с Пекином даже на символическом уровне. В отличие от аналогичных торжеств 2016 года, власти Тайваня отказались направлять официальную делегацию на празднование юбилея Сунь Ятсена в китайскую столицу. Более того, граждан острова предостерегли от участия в памятных мероприятиях на материке.
За нынешним противостоянием стоит конфликт, который не удаётся разрешить уже более семидесяти лет. В 1992 году представители КНР и Тайваня достигли неформального взаимопонимания относительно принципа «одного Китая». Однако каждая сторона трактовала его по-своему, продолжая считать именно себя законным представителем всего Китая. В середине 1990-х переговоры зашли в тупик.
Кратковременное потепление отношений в начале 2010-х годов сменилось новым периодом конфронтации. Особенно резко ситуация обострилась после визита на Тайвань в 2022 году тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин ответил демонстрацией военной силы. В 2023–2025 годах китайские вооружённые силы провели в районе Тайваня серию масштабных учений, сопровождавшихся переброской кораблей, боевой авиации и отработкой действий вблизи острова.
Одновременно ужесточалась и официальная риторика. В марте 2026 года в докладе, принятом Всекитайским собранием народных представителей, прозвучало прямое предупреждение: «Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую „независимость Тайваня“, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать вперёд великое дело воссоединения родины». Теперь Си Цзиньпин вновь объявил, что исторический исход противостояния предрешён.
При этом китайский лидер не назвал никаких сроков «воссоединения» и не объявил о подготовке военной операции. Однако Пекин никогда не отказывался от возможности применения силы, если мирным путём добиться своей цели не удастся.
Таким образом, над Тайваньским проливом сохраняется угроза конфликта, последствия которого могут выйти далеко за пределы Восточной Азии. Ведь речь идёт не только о судьбе острова с населением более 23 миллионов человек, но и о возможном прямом столкновении Китая с США — главным внешним партнёром Тайваня в сфере безопасности.
И пока Пекин говорит о неостановимом потоке истории, в Тайбэе готовятся к тому, что однажды эти слова могут перестать быть лишь политической риторикой.
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