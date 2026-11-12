При этом Си Цзиньпин заверил, что Китай по-прежнему готов к переговорам. «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоёв общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и национального воссоединения на основе приверженности принципу „одного Китая“ и „Консенсусу 1992 года“», — заявил он.

Однако условия такого диалога фактически предполагают предварительное признание Тайванем принципа, который отвергает нынешнее руководство острова. В Тайбэе всё отчётливее воспринимают заявления Пекина как угрозу. Министр по делам материкового Китая Цю Чуй-чжэн признал усиление китайского давления, подчеркнув, что власти Тайваня намерены защищать суверенитет острова и его демократическое устройство.

КНР обещает тайваньцам экономические и политические преимущества объединения, но одновременно продолжает демонстрировать военную силу. Китайские боевые корабли и самолёты регулярно действуют в районе Тайваньского пролива, а масштабные учения последних лет всё больше напоминают отработку возможной военной операции.