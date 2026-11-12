Рост экспорта произошёл после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, в начале октября Трамп заключил «дизельную сделку» с российским диктатором Владимиром Путиным, в результате которой Министерство финансов США временно смягчило санкции в отношении российского дизельного топлива.
В рамках этой договорённости Россия направила в США четыре танкера с дизельным топливом, однако ни один из них до сих пор не достиг американских берегов. В то же время объёмы экспорта российского дизельного топлива в Бразилию, Турцию и другие страны выросли, отмечает Financial Times.
Трамп утверждал, что сделка с Путиным позволит снизить цены на топливо в США. Однако аналитики и эксперты прогнозировали, что этого не произойдёт. По их оценкам, объёмы дизельного топлива, которые Россия способна поставить, слишком малы, чтобы оказать существенное влияние на американский топливный рынок.
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