В рамках этой договорённости Россия направила в США четыре танкера с дизельным топливом, однако ни один из них до сих пор не достиг американских берегов. В то же время объёмы экспорта российского дизельного топлива в Бразилию, Турцию и другие страны выросли, отмечает Financial Times.

Трамп утверждал, что сделка с Путиным позволит снизить цены на топливо в США. Однако аналитики и эксперты прогнозировали, что этого не произойдёт. По их оценкам, объёмы дизельного топлива, которые Россия способна поставить, слишком малы, чтобы оказать существенное влияние на американский топливный рынок.