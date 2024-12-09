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План не выполнен: в этом году латвийцы заплатили меньше налогов, чем ожидалось

© LETA 9 декабря, 2024 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

В виде налоговых поступлений за десять месяцев этого года собрано 11,967 млрд евро, что на 173,9 млн евро, или на 1,4%, меньше, чем было запланировано, сообщили агентству ЛЕТА представители Министерства финансов.

При этом за десять месяцев 2024 года налоговые поступления на 764,7 млн евро, или на 6,8%, больше, чем за десять месяцев 2023 года. В общем государственном бюджете налоговые поступления за десять месяцев этого года составили 11,268 млрд евро, что на 182,4 млн евро, или на 1,6%, меньше по сравнению с запланированным.

В том числе налоговые поступления в госбюджет за десять месяцев этого года составили 9,327 млрд евро, что на 298,3 млн евро, или на 3,1%, меньше, чем планировалось, а налоговые поступления в бюджет самоуправлений составили 1,941 млрд евро, что на 115,9 млн евро, или на 6,4%, больше, чем планировалось.

В свою очередь, в схеме государственных фондируемых пенсий налоговые поступления за десять месяцев этого года составили 699,1 млн евро, что больше по сравнению с запланированным на 8,5 млн евро, или на 1,2%,

За десять месяцев текущего года больше по сравнению с запланированным собрано подоходного налога с населения, налога на лотереи и азартные игры, налога на доходы предприятий, налога на недвижимость, а также акцизного налога за табачные изделия, в то время как доходы от остальных налогов отстают от запланированного.

За десять месяцев 2024 года больше всего собрано взносов социального страхования - 4,381 млрд евро, что, однако, на 2,1% меньше, чем планировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за десять месяцев этого года составили 3,163 млрд евро, что на 5,5% меньше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения составили 2,296 млрд евро, что на 7,2% больше, чем планировалось.

Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 998,3 млн евро, что на 4,8% меньше, чем планировалось. В том числе поступления акцизного налога за нефтепродукты составили 487,2 млн евро, что на 6,4% меньше, чем планировалось; за табачные изделия - 239,4 млн евро, что на 0,4% больше по сравнению с запланированным; за алкогольные напитки - 178,2 млн евро, что на 6,7% меньше, чем было запланировано; за пиво - 46,4 млн евро, что на 5,2% меньше, чем планировалось; за природный газ - 11,3 млн евро, что на 2,1% меньше, чем планировалось.

Поступления подоходного налога с предприятий за десять месяцев этого года составили 644,7 млн евро, что на 2% больше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость составили 205,3 млн евро, что больше на 0,8%.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за десять месяцев этого года составили 89,5 млн евро, что на 2,2% меньше по сравнению с планом, а налога на природные ресурсы - 64,6 млн евро, что на 8,9% меньше, чем планировалось.

Поступления таможенного налога в этом году за десять месяцев составили 51 млн евро, что на 9,1% меньше, чем было запланировано, а поступления налога на лотереи и азартные игры - 45,4 млн евро, что на 3,6% больше.

При этом поступления налога на легковые транспортные средства предприятий за десять месяцев этого года составили 23,3 млн евро, что на 10,1% меньше, чем планировалось, а поступления налога на электроэнергию составили 4,1 млн евро, что на 3,6% меньше по сравнению с запланированным.

Всего в 2024 году в виде налогов планируется собрать 14,656 млрд евро.

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