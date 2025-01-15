Паводки зимой случаются все чаще, весной — реже

В исследовании были проанализированы данные за период с 1950 по 2022 год. Разделив этот период на две части - 1950-1987 годы и 1988-2022 годы, исследователи зафиксировали, когда каждый год фиксируется максимальный уровень воды в реках. В период с 1988 по 2022 год период паводков в западной Латвии стал значительно длиннее, и пик чаще всего приходится на февраль - 23% случаев, несколько реже, но примерно в 20% случаев, пик наводнений приходится на январь или март, а примерно в 10% случаев - на декабрь или апрель.

Зимние паводки участились и на востоке Латвии, однако пока рано говорить о том, что зимние паводки заменили весенние на реках Латгале и Видземе. Если раньше пик паводков чаще всего приходился на апрель (82% случаев), то в период с 1988 по 2022 год частота апрельских паводков сократилась вдвое, и теперь на реках восточной Латвии пик уровня воды лишь в 41% случаев приходится на апрель. По мере того, как зимы становятся теплее, период паводков в Латвии становится длиннее, и его сложнее прогнозировать, отмечает гидролог Лига Клинтс.

"В последние годы стало типичным, что у нас нет одного крупного паводкового периода в марте или апреле, но паводки случаются чаще, иногда с очень короткими интервалами, как, например, этой зимой на реках Курземе, где они были в начале января. На второй неделе января уровень воды снова поднялся, потому что выпало много осадков". "Конечно, такие наводнения [как в этом году в Курземе] не такие большие, как если бы в течение нескольких месяцев держался снег, а затем шел дождь или просто снег таял. Постепенные, регулярные, довольно интенсивные осадки, когда вода попадает в реки, приводят к тому, что паводки становятся меньше по масштабам, но более частыми и все равно достаточно серьезными", - сказала Клинтс.