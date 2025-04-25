Нападавший ударил водителя и сбежал: инцидент в 25-ом рижском троллейбусе

В Государственной полиции подтвердили, что поступило сообщение о том, что неизвестный нанес телесные повреждения водителю троллейбуса.
По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Назначена экспертиза, в настоящее время ведется расследование.
Diemžēl vakar nopietni cieta mūsu 25. trolejbusa vadītājs, kurš tika pakļauts agresīva pasažiera uzbrukumam un kuram bija nepieciešama mediķu palīdzība.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 25, 2025
Sirsnīgi pateicamies visiem pasažieriem, kuri sniedza atbalstu vadītājam, kamēr tika gaidīta neatliekamā palīdzība.
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Пострадавший водитель написал в соцсетях, что троллейбус стоял в пробке по направлению в сторону улицы Бривибас, и пассажиры стали спрашивать, можно ли им выйти. Поскольку это было небезопасно, а рядом не оказалось остановки общественного транспорта, водитель им отказал.
Спустя мгновенье к водителю подошел молодой мужчина и потребовал, чтобы его выпустили, в противном случае он пообещал физическую расправу.
Водитель не успел среагировать, как получил удар в лицо, а нападавший стал нажимать кнопки на панели троллейбуса, а затем сбежал.
У пострадавшего разбита бровь и сломаны очки. Также его отправили на проверку по подозрению в сотрясении мозга.
Компания Rīgas satiksme выразила в Twitter благодарность всем пассажирам, оказавшим поддержку водителю троллейбуса № 25.