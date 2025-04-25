Нападавший ударил водителя и сбежал: инцидент в 25-ом рижском троллейбусе

В Государственной полиции подтвердили, что поступило сообщение о том, что неизвестный нанес телесные повреждения водителю троллейбуса.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Назначена экспертиза, в настоящее время ведется расследование.

Diemžēl vakar nopietni cieta mūsu 25. trolejbusa vadītājs, kurš tika pakļauts agresīva pasažiera uzbrukumam un kuram bija nepieciešama mediķu palīdzība.



Sirsnīgi pateicamies visiem pasažieriem, kuri sniedza atbalstu vadītājam, kamēr tika gaidīta neatliekamā palīdzība.



… pic.twitter.com/iNfQLtf6oP — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 25, 2025

Пострадавший водитель написал в соцсетях, что троллейбус стоял в пробке по направлению в сторону улицы Бривибас, и пассажиры стали спрашивать, можно ли им выйти. Поскольку это было небезопасно, а рядом не оказалось остановки общественного транспорта, водитель им отказал.

Спустя мгновенье к водителю подошел молодой мужчина и потребовал, чтобы его выпустили, в противном случае он пообещал физическую расправу.

Водитель не успел среагировать, как получил удар в лицо, а нападавший стал нажимать кнопки на панели троллейбуса, а затем сбежал.

У пострадавшего разбита бровь и сломаны очки. Также его отправили на проверку по подозрению в сотрясении мозга.

Компания Rīgas satiksme выразила в Twitter благодарность всем пассажирам, оказавшим поддержку водителю троллейбуса № 25.