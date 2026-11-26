— Так что же нам делать? Просто сказать, что всё было плохо, а виноваты, как я уже говорил, Бришкенс, Швинка, Силиня и Кариньш, да? Или всё-таки сегодня, раз уж у нас новый Сейм, подумать, как двигаться дальше?

Вячеслав Степаненко, депутат Сейма (Суверенная власть/Младолатыши):

— На предвыборных дебатах говорили, что пора перестать пихать деньги в эту национальную чёрную дыру. Но нет, вот мы опять пришли к тому, что, может быть, на этот раз в последний раз дадим шанс выжить этому зомби, который уже четвёртый год влачит жалкое существование.