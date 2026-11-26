Андрис Шуваев, председатель фракции «Прогрессивные» в Сейме:
— Первые бюджетные решения вы на этой неделе уже приняли — по airBaltic. И одновременно говорите, что хотите отнять деньги у семей. Вы хотите заморозить необлагаемый минимум. (Возгласы из зала.) Очевидно, что у «Объединённого списка» здесь нет плана. Меня это беспокоит.
Айнарс Шлесерс, председатель фракции «Латвия на первом месте» в Сейме:
— Так что же нам делать? Просто сказать, что всё было плохо, а виноваты, как я уже говорил, Бришкенс, Швинка, Силиня и Кариньш, да? Или всё-таки сегодня, раз уж у нас новый Сейм, подумать, как двигаться дальше?
Вячеслав Степаненко, депутат Сейма (Суверенная власть/Младолатыши):
— На предвыборных дебатах говорили, что пора перестать пихать деньги в эту национальную чёрную дыру. Но нет, вот мы опять пришли к тому, что, может быть, на этот раз в последний раз дадим шанс выжить этому зомби, который уже четвёртый год влачит жалкое существование.
Артурс Бутанс, председатель фракции Нацблока в Сейме:
— Всё, что я услышал, — «пусть тонет» и что-то в этом духе. Там надежды нет. Это ещё более безнадёжное предложение. Я не утверждаю, что сценарий, который мы сейчас обсуждаем, прекрасен или лишён риска. Но, на мой взгляд, он единственный разумный и единственный, который даёт надежду.
В итоге помощь airBaltic поддержало убедительное большинство депутатов. Вместе с правящей коалицией за предоставление гарантии проголосовали и депутаты от партий «Латвия на первом месте», «Прогрессивные» и «Новое единство».
Решение принято в пользу авиакомпании, но в кулуарах Сейма депутаты уже говорят, что парламенту, скорее всего, снова придётся решать, оказывать ли airBaltic финансовую помощь в той или иной форме.
Каждое такое решение вызывает споры в обществе. Однако глава фракции «Объединённый список» Марис Кучинскис уверен, что власти столкнулись бы с не менее жёсткой критикой, если бы в декабре airBaltic перестала летать, сотрудники потеряли работу, а сама компания прекратила существование.
TV3 Ziņas: Вам не кажется, что такое отношение к airBaltic сложилось отчасти из-за политиков? Они раз за разом говорили людям, что это в последний раз, а мы снова и снова оказываемся в той же ситуации.
Марис Кучинскис: Этим, скорее всего, страдал Гаусс.
TV3 Ziņas: А политики нет?
Марис Кучинскис: Политики, которые его поддерживали и ему доверяли. Так это можно было бы истолковать. Но сейчас Гауссом уже занимается прокуратура, а нынешнее руководство таких обещаний не давало.
Политики редко признают публично, что одного голосования может оказаться недостаточно. По словам Кучинскиса, если привлечь инвестора для airBaltic не удастся, государству, возможно, придётся решать, предоставлять ли гарантию и по третьему траншу экстренного кредита.
К концу реструктуризации может возникнуть ещё один вопрос. По оценкам, доля государства в airBaltic сократится с нынешних 88% примерно до 5%. Если авиакомпания к тому времени выживет, государству предстоит решить, вкладывать ли в неё дополнительные средства, чтобы сохранить больше влияния на её будущее.
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