В письмах содержатся кнопки и ссылки, призывающие «подтвердить счёт» или «получить выплату». Специалисты предупреждают: ни в коем случае не нажимайте на эти кнопки.
Если вы уже открыли ссылку из письма, никогда не вводите коды Smart-ID или данные доступа к интернет-банку. Именно так мошенники получают контроль над вашим счётом и похищают деньги.
Что делать, если вы уже ввели данные:
Немедленно позвоните в свой банк и заблокируйте доступ к интернет-банку и платёжным картам.
Обратитесь с заявлением в Государственную полицию.
Чтобы проверить, действительно ли VSAA направляла вам какое-либо решение, зайдите на официальный портал Latvija.gov.lv или позвоните на консультационный телефон агентства 64507020.
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