Прокурор Мартиньш Янсонс также попросил назначить обвиняемому пробационный надзор сроком на два года и взыскать с него компенсацию ущерба в размере 690 евро в пользу пострадавшего предприятия.
На следующем заседании Рижского городского суда, которое состоится 10 декабря в 10:00, Андреев выступит с последним словом.
Как сообщалось ранее, Андреев не признал свою вину по предъявленным обвинениям, согласившись лишь с обвинением в хулиганстве.
Андреев также не признал заявленное пострадавшим предприятием требование о выплате материальной компенсации в размере 690 евро, ссылаясь на то, что к материалам дела якобы не приложены документы, подтверждающие размер ущерба. Пострадавшая журналистка передачи TV3 «Nekā personīga» Гуна Глейзде пояснила в суде, что в ходе досудебного расследования соответствующие документы были направлены в суд, однако, возможно, он их не получил.
Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о приобщении к материалам дела сокращённого приговора по делу члена правления партии «Вместе для Латвии» Ильи Подколзина. Он был приговорён к пяти годам лишения свободы за сбор разведывательной информации в Латвии и её передачу российским спецслужбам через «Антифашистов Балтии».
Янсонс указал, что установленные в обоих делах обстоятельства практически идентичны, а приговор по делу Подколзина подтверждает существование организации «Антифашисты Балтии» и характер её деятельности.
В свою очередь, защитник Андреева Гинтс Пушкундзис отметил, что, хотя обоим обвиняемым инкриминируется одна и та же статья Уголовного закона, фактические обстоятельства дел различаются.
Как рассказала на судебном заседании Глейзде, журналистам передачи было известно, что Андреев отправлял сообщения в группу в Telegram непосредственно с адреса магазина Lidl, однако они не знали, что он работает в этом магазине.
По словам Глейзде, она вместе с оператором прибыла на парковку магазина и подошла к Андрееву, чтобы установить его личность на основании имевшейся у журналистов фотографии. Андреев видел, что оператор снимает его, однако конфликт возник после того, как журналистка задала вопросы о его возможном участии в организации «Антифашисты Балтии». Андреев потребовал прекратить съёмку, удалить запись и попытался силой вырвать камеру из рук оператора.
Когда Андрееву удалось завладеть камерой, он побежал в сторону магазина. Недалеко от входа оператор Рихардс Бондарс повалил обвиняемого на землю и попытался удержать его до прибытия полиции, однако Глейзде попросила Бондарса отпустить Андреева. После этого тот ушёл с камерой и находившейся в ней SD-картой.
Предприятие до сих пор не получило обратно изъятую во время обыска камеру. Глейзде отметила, что камера больше непригодна для использования, поскольку обвиняемый её сломал.
Как сообщила агентству LETA представитель Lidl, Андреев не являлся сотрудником магазина, а работал в охранной компании SIA Koblenz drošība, с которой у магазина был заключён договор о сотрудничестве.
Как сообщалось, 19 июня Служба государственной безопасности (СГБ) направила в прокуратуру предложение начать уголовное преследование четырёх граждан и других лиц, имеющих государственную принадлежность к Латвии, за сбор разведывательной информации на территории страны и её передачу российским спецслужбам через «Антифашистов Балтии».
СГБ задержала четырёх человек по подозрению в шпионаже в январе 2026 года. Основанием послужила полученная в ходе расследования информация о том, что эти жители Латвии систематически и целенаправленно собирали различные разведывательные сведения и передавали их «Антифашистам Балтии» для последующей передачи Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и другим учреждениям государства-агрессора.
В ходе расследования СГБ установила, что один из задержанных собирал и передавал представителю преступной организации «Антифашисты Балтии», в частности, сведения о местах дислокации и численности подразделений Национальных вооружённых сил в приграничных с Россией районах, а также об оказываемой Латвией поддержке Украине.
Другой задержанный собирал и передавал разведывательные сведения об объектах транспортной и логистической критической инфраструктуры Латвии, в том числе об ангарах на территории Рижского аэропорта и их использовании, а также о процедурах контроля доступа и обеспечения безопасности в аэропорту.
Этот человек также собирал и передавал информацию о строительстве государственной границы и приграничной инфраструктуры, оборонных мероприятиях и обеспечении военной мобильности в приграничных с Россией районах, подготовке иностранных военнослужащих в Латвии, а также о конкретных лицах, имеющих государственную принадлежность к Латвии, сообщила СГБ.
Третий задержанный собирал и передавал информацию о конкретных жителях Латвии, в том числе об их местах работы, образовании, имуществе и финансовом положении.
В свою очередь, Андреев, незаконно используя возможности, предоставляемые работой охранника, собирал и передавал представителю преступной организации «Антифашисты Балтии» информацию о жителях Латвии, организациях и предприятиях, поддерживающих Украину.
В частности, Андреев отправлял изображения с камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены люди с символикой в поддержку Украины на одежде, автомобили волонтёрских организаций, оказывающих помощь Украине, а также транспортные средства с наклейками, осуждающими российскую агрессию.
Переданная информация также содержала персональные данные, контактную информацию, государственные регистрационные номера транспортных средств и другие сведения, которые могли использоваться для идентификации сторонников Украины.
Андреев был задержан Государственной полицией 7 января этого года после нападения на журналистов, у которых он отобрал видеокамеру. Госполиция начала против него уголовный процесс по факту хулиганства, связанного с повреждением имущества. 14 января СГБ в соответствии с подследственностью приняла уголовное дело к своему производству для дальнейшего расследования, дополнительно предъявив Андрееву обвинения в шпионаже и грабеже.
Служба установила, что разведывательная информация передавалась преступной организации как через мессенджер Telegram, так и во время личных встреч в России.
Все четверо в настоящее время находятся под стражей. СГБ призвала прокуратуру привлечь их к уголовной ответственности.
СГБ постоянно следит за деятельностью базирующейся в России преступной организации «Антифашисты Балтии» и регулярно выявляет в её Telegram-канале призывы собирать в Латвии различные разведывательные сведения, представляющие интерес для России, в том числе информацию, содержащую государственную тайну.
Как ранее сообщала агентству LETA СГБ, группа лиц, называющая себя «Антифашистами Балтии», начала разворачивать и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этих целей группы в мессенджере Telegram. Уголовный процесс против этой группировки СГБ начала в ноябре 2022 года.
В настоящее время в Латвии судят двух участников группировки — Татьяну Андриец и Александра Жгуна. В апреле этого года Курземский районный суд в Талси приостановил рассмотрение уголовного дела против Жгуна и Андриец, поскольку Жгун объявлен в розыск.
Остальные — Васильев, Виктория Матуле, Роман Самульс и Станислав Букайнс — скрылись в России или Белоруссии.
За руководство подобной преступной организацией и участие в совершённых ею преступлениях может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Рижский окружной суд ранее оставил без изменения приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемый в шпионаже в пользу России таксист Сергей Сидоров был приговорён к семи годам лишения свободы. Он также передавал информацию «Антифашистам Балтии». Приговор вступил в законную силу в этом году после того, как Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство.
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