Андреев также не признал заявленное пострадавшим предприятием требование о выплате материальной компенсации в размере 690 евро, ссылаясь на то, что к материалам дела якобы не приложены документы, подтверждающие размер ущерба. Пострадавшая журналистка передачи TV3 «Nekā personīga» Гуна Глейзде пояснила в суде, что в ходе досудебного расследования соответствующие документы были направлены в суд, однако, возможно, он их не получил.

Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о приобщении к материалам дела сокращённого приговора по делу члена правления партии «Вместе для Латвии» Ильи Подколзина. Он был приговорён к пяти годам лишения свободы за сбор разведывательной информации в Латвии и её передачу российским спецслужбам через «Антифашистов Балтии».

Янсонс указал, что установленные в обоих делах обстоятельства практически идентичны, а приговор по делу Подколзина подтверждает существование организации «Антифашисты Балтии» и характер её деятельности.