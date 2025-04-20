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На «удаленке» споткнулся о кота, получил травму: несчастный случай на работе или нет? Мнение эксперта

© LETA 20 апреля, 2025 15:08

Новости Латвии 0 комментариев

К удаленной работе тоже относится принцип, установленный Законом об охране труда: работодатель несет ответственность за безопасность работников и их здоровье во время работы, о чем агентству LETA сообщила Государственная трудовая инспекция (ГТИ, VDI).

Как поясняет руководитель отдела методического руководства и совершенствования компетенций Сандра Зариня, работодатель и работник могут договориться о месте выполнения работы - оно может находиться как на территории предприятия, так и в другом месте, например, у работника на дому. Однако и для такой работы нужно оценить риск рабочей среды, провести обучение работников по охране труда и выполнить другие обязанности, чтобы обеспечить безопасную и безвредную среду для труда работников.

Согласно пояснению Зарини, несчастный случай считается произошедшим на работе, если он тесно связан с рабочей средой и выполнением должностных обязанностей. Такие случаи работодатель должен расследовать, то есть выяснить все обстоятельства, при которых работник повредил здоровье, и оценить соответствие требованиям нормативных актов.

"Значит, каждый случай надо оценивать индивидуально, поскольку могут быть нюансы в зависимости от рабочих задач и порядка, установленного работодателем", - подчеркивает специалист.

Зариня приводит примеры: если работник, который трудится удаленно, на дому, зацепится за компьютерные провода, ковер, ножку стула, упадет и получит травмы либо в результате неловкого движения прольет на себя горячий кофе или чай, то это несчастный случай на работе. Даже тогда, если во время телефонного разговора, связанного с работой, работник споткнется о домашнее животное, упадет и будет травмирован, это считается несчастным случаем на работе.

Если же травма получена во время, например, приготовления обеда для семьи, это не считается таковым случаем, поясняет эксперт.

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