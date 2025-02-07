Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

Мощный антициклон над Латвией: что это значит?

© LETA 7 февраля, 2025 07:47

Важно 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Латвии существенных осадков не ожидается, небо временами прояснится и выглянет солнце.

Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до -1..+2 градусов.

В Риге ожидается сухой день, облачности будет меньше, ветер будет слабый или умеренный с юго-востока, воздух прогреется до +1 градуса.

Погоду определяет большой и мощный антициклон. Атмосферное давление в Алуксне поднялось до 1051 гектопаскаля на уровне моря, достигнув самого высокого значения в Латвии за последние десять лет.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу утром атмосферное давление на уровне моря колебалось от 1046 гектопаскалей на юго-западе Латвии до 1051 гектопаскаля в северо-восточной части страны.

Это самое высокое давление воздуха в Латвии с марта 2015 года. В ближайшие часы давление поднимется еще на два гектопаскаля и достигнет уровня, зафиксированного в январе 2012 года.

В регионе Балтийского моря и России усилился антициклон. Высокое атмосферное давление сохранится до середины следующей недели.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минюст США распустил группу по конфискации активов РФ

Мир 09:27

Мир 0 комментариев

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Читать
Загрузка

В «старом Вецмилгрависе» не говорили на русском? Старожилы опровергают мифы

История и культура 09:25

История и культура 0 комментариев

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

Читать

Спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

Важно 09:25

Важно 0 комментариев

О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены. Командование ВСУ не комментировало эти сообщения.

О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены. Командование ВСУ не комментировало эти сообщения.

Читать

Пугливый, в руки не идёт: в Пурвциемсе ловят робот-пылесос. ФОТО

Для настроения 09:17

Для настроения 0 комментариев

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Читать

Сами создали, сами распространяют: в аптеки поступил буклет с памятками о действиях при ЧС

Новости Латвии 09:05

Новости Латвии 0 комментариев

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

Читать

Как избежать ослепления дальним светом: советы эксперта (ВИДЕО)

Важно 08:55

Важно 0 комментариев

Под Огре водитель, ослепленный дальним светом встречного автомобиля, в последний момент сумел избежать столкновения с другим транспортным средством, припаркованным на обочине. Видео этого опасного происшествия опубликовали в группе Ездуны в Фейсбуке.

Под Огре водитель, ослепленный дальним светом встречного автомобиля, в последний момент сумел избежать столкновения с другим транспортным средством, припаркованным на обочине. Видео этого опасного происшествия опубликовали в группе Ездуны в Фейсбуке.

Читать

Латвия вводит новые правила безопасности на авиарейсах: что нужно знать

Важно 08:40

Важно 0 комментариев

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Читать