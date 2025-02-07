Мощный антициклон над Латвией: что это значит?

Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до -1..+2 градусов.

В Риге ожидается сухой день, облачности будет меньше, ветер будет слабый или умеренный с юго-востока, воздух прогреется до +1 градуса.

Погоду определяет большой и мощный антициклон. Атмосферное давление в Алуксне поднялось до 1051 гектопаскаля на уровне моря, достигнув самого высокого значения в Латвии за последние десять лет.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу утром атмосферное давление на уровне моря колебалось от 1046 гектопаскалей на юго-западе Латвии до 1051 гектопаскаля в северо-восточной части страны.

Это самое высокое давление воздуха в Латвии с марта 2015 года. В ближайшие часы давление поднимется еще на два гектопаскаля и достигнет уровня, зафиксированного в январе 2012 года.

В регионе Балтийского моря и России усилился антициклон. Высокое атмосферное давление сохранится до середины следующей недели.