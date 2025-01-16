Масштабное пьянство — причина перегрузки наших больниц: руководитель Рижской Восточной больницы

По его словам, пьянство также является одной из основных причин высокой загруженности больниц - употребляющие алкоголь люди регулярно попадают в больницы, осложняя работу отделений различного профиля.

Станевич сообщил, что в 2024 году количество госпитализированных пациентов в РВКУБ увеличилось примерно на 2000 человек, и такая тенденция снижает возможности оказания плановой помощи, поэтому очереди на плановые услуги и обследования растут. В настоящее время самые длинные очереди наблюдаются в эндокринологии, кардиологии и МРТ.

Также, по словам Станевича, остро стоит проблема нехватки медсестер. Ситуация с медсестрами одинакова по всей Европе, но в медицинских учреждениях Латвии она еще серьезнее.

Как отметил руководитель РВКУБ, новое поколение медиков хочет более гибкого графика работы, что требует еще большего количества персонала. Многие медики предпочитают работать в частных медицинских учреждениях, так как там "более легкие" пациенты и меньше стресса, поэтому, по мнению Станевича, зарплаты сотрудников университетских больниц должны быть выше.