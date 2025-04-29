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Грядут большие ремонты: на новый асфальт в Риге будет потрачено примерно 30 млн евро

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

На ремонты улиц в Риге в этом году будет потрачено примерно 30 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

Всего будет отремонтировано 112 участков улиц с тротуарами.

В Риге отремонтируют 52 асфальтированные улицы или их участки на общей площади 500 000 кв. м. Еще на 60 улицах или их участках планируется заменить изношенное покрытие на покрытие с двойной обработкой поверхности на общей площади 77 500 квадратных метров.

Пулкс пояснил, что самоуправление продолжает двигаться к цели - добиться, чтобы в столице не осталось ни одной улицы с гравийным покрытием.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, наиболее масштабные работы по улучшению асфальтового покрытия проезжих частей запланированы на Ганибу дамбис - на участке от ул. Петерсалас до моста через Саркандаугаву, на участке проспекта Вецакю от ул. Эммас до ул. Палеяс, на участке Карля Улманя гатве от ул. Лиепаяс до ул. Яунмоку и на участке ул. Бикерниеку от ул. Улброкас до ротационного кольца ул. Юглас.

Работы по улучшению поверхности грунтовых улиц запланированы в Югле, Яунциемсе, Иманте, Берги, Дарзини и других районах города. Наиболее крупные по площади ремонтные работы будут проведены на улице Бебербекю, на участке от К. Улманя гатве до улицы Чугуна.

Работы по восстановлению и улучшению покрытия в Риге продлятся весь строительный сезон - до поздней осени, если погода будет благоприятной. Во время работ необходимо считаться с возможными ограничениями движения, что может существенно повлиять как на движение автомобилей и общественного транспорта, так и на возможности передвижения средств микромобильности и пешеходов, отметили в самоуправлении.

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