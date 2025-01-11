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Андрей Козлов: «Бывший мэр Риги не заметил в своем глазу бревно»

Редакция PRESS 11 января, 2025 09:21

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Член партии «Стабильности!» об откровениях покинувшего Латвию Мартиньша Стакиса

«У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе», - на днях в интервью Латвийскому радио-4 заявил экс-мэр Риги, а теперь евродепутат от партии «Прогрессивные» Мартиньш Стакис. Нацизмом он, в частности, назвал заявление одной партии о том, что граждане страны должны иметь больше прав, возможностей и гарантий, чем другие жители страны.

«Какую же страну имел в виду один из самых слабых и бездарных бывших уже мэров Риги? Думаете, Латвию? Нет! Признаки возрождения нацизма Мартиньш Стакис разглядел… в Германии! А именно: в приведенных выше высказываниях лидеров партии «Альтернатива для Германии», представители которых хотят поделить жителей этой страны на граждан и… всех остальных. Извините, но это как раз тот случай, когда политик разглядел соринку в чужом глазу, а вот в своем не заметил и бревна! «Правозащитник» Стакис, видимо, переехал в Брюссель, совершенно забыл о ситуации на своей родине, где тысячи людей не просто «остальные», как иммигранты в Германии, а являются «чужаками» - речь идет о негражданах, в паспорте которых и значится слово «чужак» (aliens), “ - отреагировал на «германские наблюдения» Стакиса член партии «Стабильности!» Андрей Козлов. Он обратил внимание на то, что Стакис, будучи и депутатом Сейма, и потом — мэром Риги и евродепутатом, ни разу не обеспокоился проблемой массового безгражданства Латвии.

«До сих пор господин Стакис был совершенно безразличен и вообще к правам нацменьшинств, хотя формально он и представляет партию левого толка. Впрочем, мы видим, что «прогрессивные» поддерживают в Сейме практически все националистические предложения и инициативы. И это еще один сигнал тем избирателям, которые наивно полагали, что называющие себя левыми будут в парламенте проводить соответствующую их идеологии политику. На поверку «прогрессивные» с молчаливого одобрении Стакиса в 90 процентов случаев голосуют также, как и Национальное объединение с «Новым Единством», - предупреждает Андрей Козлов.

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

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Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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