Андрей Козлов: «Бывший мэр Риги не заметил в своем глазу бревно»

«У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе», - на днях в интервью Латвийскому радио-4 заявил экс-мэр Риги, а теперь евродепутат от партии «Прогрессивные» Мартиньш Стакис. Нацизмом он, в частности, назвал заявление одной партии о том, что граждане страны должны иметь больше прав, возможностей и гарантий, чем другие жители страны.

«Какую же страну имел в виду один из самых слабых и бездарных бывших уже мэров Риги? Думаете, Латвию? Нет! Признаки возрождения нацизма Мартиньш Стакис разглядел… в Германии! А именно: в приведенных выше высказываниях лидеров партии «Альтернатива для Германии», представители которых хотят поделить жителей этой страны на граждан и… всех остальных. Извините, но это как раз тот случай, когда политик разглядел соринку в чужом глазу, а вот в своем не заметил и бревна! «Правозащитник» Стакис, видимо, переехал в Брюссель, совершенно забыл о ситуации на своей родине, где тысячи людей не просто «остальные», как иммигранты в Германии, а являются «чужаками» - речь идет о негражданах, в паспорте которых и значится слово «чужак» (aliens), “ - отреагировал на «германские наблюдения» Стакиса член партии «Стабильности!» Андрей Козлов. Он обратил внимание на то, что Стакис, будучи и депутатом Сейма, и потом — мэром Риги и евродепутатом, ни разу не обеспокоился проблемой массового безгражданства Латвии.

«До сих пор господин Стакис был совершенно безразличен и вообще к правам нацменьшинств, хотя формально он и представляет партию левого толка. Впрочем, мы видим, что «прогрессивные» поддерживают в Сейме практически все националистические предложения и инициативы. И это еще один сигнал тем избирателям, которые наивно полагали, что называющие себя левыми будут в парламенте проводить соответствующую их идеологии политику. На поверку «прогрессивные» с молчаливого одобрении Стакиса в 90 процентов случаев голосуют также, как и Национальное объединение с «Новым Единством», - предупреждает Андрей Козлов.