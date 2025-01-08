AirBaltic планирует расширить парк новых самолетов в Вильнюсском аэропорту

По его словам, "аirBaltic" планирует купить четыре новых самолета до конца этого года и еще одиннадцать - в 2026 году.

"Мы становимся все более сильным перевозчиком в Вильнюсе. В планах - иметь еще больше самолетов в Вильнюсе. И они у нас будут. В конце этого года у нас будет четыре новых самолета, а в 2026 году у нас будет 11 самолетов. Эти самолеты появятся и в Вильнюсе. Вильнюс продолжает расти", - сказал Гаусс порталу.

По его словам, "аirBaltic" считает столицу Литвы более сильным рынком, чем Рига и Таллинн, из-за лучшей экономической ситуации и большей численности населения.

В сентябре Гаусс сказал в интервью BNS, что, если компания намерена удвоить свой парк самолетов к 2030 году, то она может более чем удвоить свой флот в Вильнюсе. В настоящее время в столице Литвы постоянно находятся два самолета "аirBaltic", в то время как в Таллинне, который меньше Вильнюса, - четыре.