А ветер всё-таки холодный: погода в пятницу

Самый облачный день ожидается в Северном Курземе. Погода останется сухой. Ветер будет дуть слабый или умеренный с севера, северо-востока.

Максимальная температура воздуха составит от +3..+6 градусов в Северном Курземе и Юрмале до +10..+11 градусов местами в центральной и южной частях страны.

В Риге ожидается преимущественно небольшая облачность. Утром будет дуть слабый ветер, днем ​​умеренный северный ветер, к вечеру ветер сменится на северо-восточный. Максимальная температура от +6 градусов на севере города до +9 градусов на юге.

В Скандинавии и Финляндии усиливается новый антициклон. Атмосферное давление в Латвии составляет 1019–1022 гектопаскалей на уровне моря.