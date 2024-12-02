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Запасов хватит? Потребление природного газа в Латвии выросло

© LETA 2 декабря, 2024 09:12

Новости Латвии 0 комментариев

Объем потребленного в Латвии природного газа за десять месяцев этого года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев 2024 года в Латвии было потреблено 6,976 тераватт-часов (ТВтч) природного газа, в то время как за тот же период прошлого года - 6,141 ТВтч.

В октябре этого года в Латвии было потреблено 574 003 мегаватт-часа (МВт-ч) природного газа, что на 15,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года Латвия потребила 1,932 TWh природного газа, (+72,6%), в феврале - 1,331 TWh природного газа (+11%), в марте - 907 585 MWh (-11,9%), в апреле - 513 424 MWh (+23,6%), в мае - 221 306 МВтч (-3,3%), в июне - 174 242 МВтч (-48,8%), в июле - 366 077 МВтч (+74,6%), в августе - 440 841 МВтч (+8,3%) и в сентябре - 515 314 МВтч (+0,9%).

Уже сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в прошлом году сократился на 5,4% и составил 8,406 ТВтч.
 

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