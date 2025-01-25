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Юбиляр: актер Мартиньш Вердиньш вынужден работать охранником — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 25 января, 2025 13:13

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Сегодня, 25 января, актеру театра и кино Мартиньшу Вердиньшу исполняется 84 года.

 Свой день рождения Мартиньш проводит на работе. В свое время параллельно работе в театре он выучился на охранника и трудится в таком качестве уже много лет.

"Я земессарг и я охранник. Как земессарг я уже ветеран, вступил туда давно, как только организовали [земессардзе]. Но сегодня я там меньше занят, там теперь больше занимается мой сын, который вступил туда относительно недавно. Он ходит в лес, тренируется. Мы с сыном уже говорили, что семейные традиции надо продолжать - в нашей родне все мужчины сражались за независимость", - рассказывает юбиляр, добавив, что сегодня у него больше работы в охране.

Его место работы - охранное предприятие MV Security Services. В свое время Вердиньш охранял Домский собор во время его реставрации, несколько министерств, работал охранником в рижском порту, а теперь - в Рижском университете им. Страдиня.

На вопрос, чего ему пожелать в день рождения, юбиляр отвечает: только здоровья.

"Будет здоровье - будет все! Тогда все можно сделать, все достать. Этого я взаимно желаю каждому, ведь, если нет здоровья - то дело труба".

Мартиньш рассказал, что он следит за здоровьем и понимает, насколько важно движение, которого ему хватает, ведь нужно заботиться о доме - подметать улицу, собирать осенние листья (во дворе много лип и кленов), чистить снег.

"Правда, в этом году снега практически нет, но на территории все равно есть всякие делишки. Как только одно дело сделаешь, тут и следующее. Вот только работа в охране не дает полноценно ими заняться. Мне нужно время, чтобы привести в порядок дом, а надо идти охранять университет", - рассказывает актер. Он не скрывает, что вынужден работать, а не занялся этим от безделья.

"Да, мне надо чуть больше денежек, поэтому я вынужден работать. Про себя думаю, ай, черт, если бы не зарабатывал то, что мне платят в охране, были бы проблемы с электричеством и дровами. Ведь дом требует определенных вложений, чтобы он держался. Один человек русской национальности, хорошо разбиравшийся в латышской культурной жизни, как-то мне сказал, что мне надо сидеть дома и писать мемуары. Ну, кое-что в этом направлении я тоже делаю, надо сказать - и пишу кое-что, и визуальным оформлением занимаюсь".

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