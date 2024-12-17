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«Я была против и никогда этого не скрывала»: Директор Художественного музея о сносе памятника в Парке Победы

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 20:33

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LETA

"Очень многое происходит без обсуждения, и, к сожалению, эти политические решения не самые лучшие», — так в программе TV24 “Uz līnijas” признала директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, комментируя так называемую «эпопею с памятниками».

Латвийское общество искусствоведов и кураторов и несколько творческих организаций призывают ввести на год мораторий на перенос памятников, которые обосновываются прославлением тоталитарных режимов. В это время предлагается обсудить произошедшие изменения в культурной среде.

Комментируя этот факт, искусствовед Мара Лаце говорит: «Очень многое происходит без обсуждения, и, к сожалению, эти политические решения не самые лучшие. Поэтому я понимаю стремление ввести мораторий. Мне вообще не нравится снос памятников, потому что, мне кажется, таким образом мы обедняем среду. Когда нам нужно будет говорить о качественном памятнике советской скульптуры, нам нечего будет показать. Памятники, к сожалению, невозможно поместить в музей...»

Мара Лаце также выражает сожаление, что в 90-е годы, когда, например, соседняя Литва создала парк с демонтированными памятниками, Латвия такого не сделала, хотя было много идей, как и что реализовать.

- От нереализованных идей мы страдаем ещё 20, 30 лет, — признаёт Лаце. На вопрос - следовало ли снести и памятник в Парке Победы, называемый «оккупационным?» - директор директор Латвийского национального художественного музея ответила:

- Сначала я была против и никогда этого не скрывала, но отношение общества к этому вопросу стало настолько серьёзным, что его пришлось снести, но мне всё равно жаль скульптурное произведение скульптора Айварса Гулбиса, — добавила она.

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