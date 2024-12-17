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Выходные на Рождество: в Риге будет праздничное расписание для транспорта и бесплатные парковки

© LETA 17 декабря, 2024 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Во время рождественских каникул, с 23 декабря по 26 декабря, общественный транспорт Риги будет ходить по праздничному расписанию, сообщила агентству LETA в Rīgas satiksme.

Во время рождественских каникул, с 23 декабря по 26 декабря, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по праздничному расписанию.

В день Рождества, 24, 25 и 26 декабря, рижские муниципальные платные парковки, находящиеся в ведении Rīgas satiksme, будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кришьяна Валдемара, 5а.

В субботу, 28 декабря, которая является перенесенным рабочим днем, общественный транспорт будет ходить по расписанию буднего дня.

В этот день часы работы парковок останутся такими же, как и в субботу: с 9 утра до 5 вечера в тарифных зонах A, B, C и D и с 6 утра до полуночи в тарифной зоне R.

Во время рождественских праздников, с 23 декабря по 26 декабря, центр обслуживания клиентов на 2 Стацияс лаукумс 2 будет работать с 10 до 18. Остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты.

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