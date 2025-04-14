Впервые со времени переговоров в Стамбуле в начале войны Киев и Москва сядут за один стол: СМИ

Украина продолжает демонстрировать свою готовность к мирному разговору - впервые с начала полномасштабного вторжения Киев и Москва сядут за один стол, чтобы обсудить будущее безопасности Черного моря.

Как сообщает CNN Türk, ключевая встреча пройдет в штабе военно-морского командования Турции с 15 по 16 апреля при участии украинской и российской военных делегаций. Причина - необходимость обсудить безопасность в Черном море в случае возможного прекращения огня или мирного урегулирования.

Ожидается, что в переговорах также примут участие представители третьих стран. Главная цель - обсудить возможные совместные меры по поддержанию мира и стабильности в Черноморском регионе, включая военно-морское планирование и контроль над морем.

Диалог между Киевом и Москвой был фактически заморожен с момента начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Последние попытки достичь соглашения были предприняты в Стамбуле весной 2022 года, но переговоры сорвались после массовых российских беспорядков в Буче и других украинских городах.

Предстоящая встреча по безопасности в Черном море может стать первым официальным шагом к более широким переговорам, особенно если международные посредники окажут необходимое давление на Москву.