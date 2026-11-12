По информации СМИ, новые санкции могут затронуть около 50 российских банков. Кроме того, ограничения готовятся в отношении лиц и компаний, которых Евросоюз связывает с нарушением территориальной целостности Украины, деятельностью российского теневого флота и гибридными операциями против европейских государств.
Согласование санкционных списков на уровне послов означает, что представители стран ЕС достигли предварительной договорённости. Однако для вступления ограничений в силу необходимо их окончательное утверждение и последующая публикация в официальном журнале Евросоюза.
Одним из важных направлений новых ограничений должен стать российский финансовый сектор. Включение банков в санкционные списки может существенно осложнить их международные операции, взаимодействие с европейскими финансовыми учреждениями и доступ к определённым финансовым услугам.
Конкретные последствия для каждого банка будут зависеть от того, какие именно ограничения утвердит Совет ЕС. На данном этапе полный перечень организаций и предусмотренных мер официально не опубликован.
Отдельное внимание уделяется так называемому теневому флоту, который Россия использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в условиях действующих санкций. Евросоюз последовательно расширяет ограничения против судов, компаний и связанных с ними структур, подозреваемых в содействии обходу установленных запретов.
Ещё одна категория потенциальных фигурантов новых списков связана с гибридными операциями против европейских стран. Речь идёт, в частности, о кибератаках, распространении дезинформации и других действиях, которые европейские власти рассматривают как угрозу безопасности государств ЕС.
Включение физических лиц в санкционные списки обычно предполагает замораживание их активов на территории Евросоюза и запрет на въезд. Для юридических лиц могут применяться ограничения на распоряжение активами и проведение финансовых операций с европейскими контрагентами.
При этом конкретный объём новых санкций станет известен после публикации соответствующих правовых актов.
Таким образом, Евросоюз намерен одновременно усилить давление на российский банковский сектор, структуры, связанные с обходом нефтяных санкций, и участников предполагаемых гибридных операций. Окончательное решение ожидается 16 ноября.
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