Конкретные последствия для каждого банка будут зависеть от того, какие именно ограничения утвердит Совет ЕС. На данном этапе полный перечень организаций и предусмотренных мер официально не опубликован.

Отдельное внимание уделяется так называемому теневому флоту, который Россия использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в условиях действующих санкций. Евросоюз последовательно расширяет ограничения против судов, компаний и связанных с ними структур, подозреваемых в содействии обходу установленных запретов.

Ещё одна категория потенциальных фигурантов новых списков связана с гибридными операциями против европейских стран. Речь идёт, в частности, о кибератаках, распространении дезинформации и других действиях, которые европейские власти рассматривают как угрозу безопасности государств ЕС.