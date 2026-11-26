Как сообщили агентству ЛЕТА в КС, суд пришел к выводу, что самоуправление оценило особенности конкретных мест и территорий и обосновало, почему организация азартных игр в них должна быть запрещена. Нахождение игорных залов на повседневных маршрутах людей и вблизи мест проживания может способствовать импульсивному вовлечению в азартные игры и затруднять воздержание от игры. Ограничение доступности азартных игр помогает снизить эти риски, в том числе защищает не только самих игроков, но и детей и молодежь, указывает КС.
Также суд констатировал, что ограничения не охватывают всю территорию Риги и возможность организовывать азартные игры в городе сохраняется.
КС подчеркнул, что зависимость от азартных игр связана с вредом для психического и физического здоровья, например, депрессией, зависимостью от психоактивных веществ и нарушениями сердечно-сосудистой системы. Она также связана с финансовыми проблемами, сложностями в отношениях и в семье, включая насилие, проблемами на работе и в учебе, а также с риском совершения преступлений. Эти последствия затрагивают не только самого игрока, но и его близких и общество в целом.
Суд также признал, что услуги здравоохранения, социальная поддержка и просвещение людей являются важными мерами по снижению вреда от азартных игр, однако они не могут равноценно заменить ограничение доступности мест организации азартных игр, которое помогает предотвратить вред еще до его возникновения.
«Каким бы ненавязчивым ни было визуальное оформление, оно не помогло бы удержать людей от посещения мест организации азартных игр столь же эффективно, как запрет азартных игр на определенной территории», — указали в суде.
Суд пришел к выводу, что не существует других, менее ограничивающих права коммерсантов средств, с помощью которых можно было бы столь же эффективно защитить права других людей и благосостояние общества.
Оценивая выгоду для общества и последствия для организаторов азартных игр, суд принял во внимание, что ограничения коммерческой деятельности могут неблагоприятно повлиять не только на самих коммерсантов, но и на занятость, налоговые поступления и народное хозяйство в целом.
КС подчеркнул, что у организаторов азартных игр сохраняется возможность продолжать деятельность в Риге и получать прибыль, соблюдая установленные требования.
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