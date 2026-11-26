Также суд констатировал, что ограничения не охватывают всю территорию Риги и возможность организовывать азартные игры в городе сохраняется.

КС подчеркнул, что зависимость от азартных игр связана с вредом для психического и физического здоровья, например, депрессией, зависимостью от психоактивных веществ и нарушениями сердечно-сосудистой системы. Она также связана с финансовыми проблемами, сложностями в отношениях и в семье, включая насилие, проблемами на работе и в учебе, а также с риском совершения преступлений. Эти последствия затрагивают не только самого игрока, но и его близких и общество в целом.