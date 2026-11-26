«Почти каждый день к нам обращаются родители с жалобой на то, что ребёнок что-то купил без разрешения», — рассказала Эверте.

Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска советует оформить ребёнку отдельную карту. Тогда родители смогут видеть расходы и установить лимит, например пять или десять евро на одну операцию. Как отмечается в сюжете, детскую карту можно оформить с семи лет, а пользоваться цифровым кошельком — с тринадцати.

Если ребёнок начал регулярно снимать наличные, Катковска советует спросить, для чего ему деньги. По её словам, подростков порой вовлекают в незаконную продажу электронных сигарет. А в Citadele предупреждают, что мошенники вербуют среди молодёжи «денежных мулов» — так называют тех, кто помогает переводить или обналичивать чужие деньги, полученные преступным путём.