14-летняя Карлина и 12-летний Кришьянис обычно спрашивали разрешения, прежде чем купить игру или приложение. Покупки включали в счёт отца за мобильную связь, и родители редко проверяли каждую строку выписки со счета.
Чтобы отменить подписку, семье пришлось долго общаться с поставщиком услуги. Теперь дети заранее обсуждают с родителями каждую покупку.
По словам Лиги Эверте, руководителя отдела по предотвращению мошенничества банка Citadele, родители почти ежедневно жалуются на покупки, которые дети совершили без их ведома. Чаще всего речь идёт о подписке или платном дополнении к игре. Но бывают и мошеннические схемы. Например, ребёнку предлагают выиграть смартфон последней модели. Участие стоит всего евро, а когда ребёнок вводит данные карты, они попадают к мошенникам.
«Почти каждый день к нам обращаются родители с жалобой на то, что ребёнок что-то купил без разрешения», — рассказала Эверте.
Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска советует оформить ребёнку отдельную карту. Тогда родители смогут видеть расходы и установить лимит, например пять или десять евро на одну операцию. Как отмечается в сюжете, детскую карту можно оформить с семи лет, а пользоваться цифровым кошельком — с тринадцати.
Если ребёнок начал регулярно снимать наличные, Катковска советует спросить, для чего ему деньги. По её словам, подростков порой вовлекают в незаконную продажу электронных сигарет. А в Citadele предупреждают, что мошенники вербуют среди молодёжи «денежных мулов» — так называют тех, кто помогает переводить или обналичивать чужие деньги, полученные преступным путём.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.