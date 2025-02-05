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План Трампа по сектору Газа подвергся критике в странах мира

© Deutsche Welle 5 февраля, 2025 17:54

Мир

В Берлине назвали предложение Трампа взять под контроль сектор Газа абсолютно неприемлемым. Против выступили также Китай и Турция.

Предложение президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа и взятии прибрежной полосы под американский контроль подверглось критике во многих странах. В частности, его раскритиковали в правящей коалиции и оппозиции бундестага ФРГ. Идея Трампа относительно сектора Газа "абсолютно неприемлема", заявил в среду, 5 февраля, эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid).

Такие действия были бы "вопиющим нарушением международного права и лишили бы два миллиона палестинцев их родины", заявил он в интервью Reuters. Социал-демократ подчеркнул, что безопасность Израиля и право палестинцев жить в свободе и достоинстве может гарантировать лишь урегулирование конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. "Мы, европейцы, совместно с нашими партнерами в арабском мире должны придерживаться этого принципа", - добавил он и призвал созвать встречу глав МИД Германии, Франции, Иордании и Египта.

В свою очередь зампредседателя оппозиционной фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил об "ожидаемо деструктивных элементах в ближневосточной политике" Трампа. Он приветствовал стремление США взять на себя ответственность в отношении будущего сектора Газа и его восстановления. При этом важно достичь реального политического решения по урегулированию конфликта на основе международного права, подчеркнул он.

Власти Китая и Турции отвергли предложение Трампа

Между тем Китай выступил против принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Министерство иностранных дел в Пекине выразило надежду, что прекращение огня в секторе Газа будет использовано как шанс "направить решение палестинского вопроса в правильное русло" и урегулировать конфликт на основе мирного сосуществования двух государств.

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал предложение Трампа о контроле США над сектором Газа "неприемлемым". Ближневосточный конфликт будет лишь разрастаться, если в планах его урегулирования не будут учтены интересы палестинцев, указал он агентству Anadolu.

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