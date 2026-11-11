Причиной стали высказывания, сделанные Уэльбеком в ноябре 2022 года во время беседы с философом Мишелем Онфре. Материал был опубликован в журнале Front Populaire. В этом интервью писатель представил мусульман как угрозу для безопасности «коренных» французов.
«Желание французского населения коренного происхождения, как говорят, состоит не в том, чтобы мусульмане ассимилировались, а в том, чтобы они перестали грабить и нападать. Или, другой вариант, чтобы они уехали», — заявил тогда Мишель Уэльбек.
Жалоба, отозванная Большой парижской мечетью
Вскоре после выхода этого интервью Большая парижская мечеть в пресс-релизе в своем аккаунте в X сообщила, что подает на писателя жалобу за «чрезвычайно тяжкие» высказывания «в отношении мусульман Франции». В жалобе, в частности, цитировалось фраза Уэльбека, в которой звучала отсылка к потрясшим Францию терактам джихадистов 13 ноября 2015 года: «Когда целые территории окажутся под исламским контролем, я думаю, что возникнет сопротивление. Будут теракты и расстрелы в мечетях, в кафе, где собираются мусульмане, словом, ‘Батакланы’ наоборот».
Ректор мечети Шемс-Эддин Хафиз со своей стороны охарактеризовал эти слова как «ошеломляюще жестокие», которые «порочат достоинство мусульман, представляют собой подстрекательство к ненависти и нарушают закон о свободе печати 1981 года». Однако в сентябре 2023 года Большая парижская мечеть отказалась от судебного иска, после того как ознакомилась с изменениями, внесенными в интервью, и с выраженными писателем сожалениями.
В книге Quelques Mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023 («Несколько слов о моей жизни, октябрь 2022-го — март 2023-го») Уэльбек вновь вернулся к этим высказываниям, назвав их неловкими и заявив, что стал «жертвой собственной глупости или наивности». Адвокаты писателя Тибо де Монбриаль и Луи Кайлье подчеркнули, что их клиент «оспаривает уголовное правонарушение, которое ему вменяют».
«Оспариваемые высказывания не содержат призывов, даже в скрытой форме, и поэтому подпадают под свободу мнения и выражения». По их словам, место их клиента «не в зале суда». Они добавляют, что «Мишель Уэльбек может лишь сожалеть о растущей криминализации интеллектуальных дискуссий» и о том, «что эта полемика не завершилась после мирной встречи с ректором парижской мечети Шемс-Эддином Хафизом».
70-летний Мишель Уэльбек считается одним из важнейших писателей французской литературы последних десятилетий. Автор романов «Подчинение» («Soumission») и «Элементарные частицы» («Les Particules élémentaires»), он получил Гонкуровскую премию за роман «Карта и территория» («La Carte et le Territoire») в 2010 году и неоднократно упоминался среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.
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