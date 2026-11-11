Вскоре после выхода этого интервью Большая парижская мечеть в пресс-релизе в своем аккаунте в X сообщила, что подает на писателя жалобу за «чрезвычайно тяжкие» высказывания «в отношении мусульман Франции». В жалобе, в частности, цитировалось фраза Уэльбека, в которой звучала отсылка к потрясшим Францию терактам джихадистов 13 ноября 2015 года: «Когда целые территории окажутся под исламским контролем, я думаю, что возникнет сопротивление. Будут теракты и расстрелы в мечетях, в кафе, где собираются мусульмане, словом, ‘Батакланы’ наоборот».

Ректор мечети Шемс-Эддин Хафиз со своей стороны охарактеризовал эти слова как «ошеломляюще жестокие», которые «порочат достоинство мусульман, представляют собой подстрекательство к ненависти и нарушают закон о свободе печати 1981 года». Однако в сентябре 2023 года Большая парижская мечеть отказалась от судебного иска, после того как ознакомилась с изменениями, внесенными в интервью, и с выраженными писателем сожалениями.

В книге Quelques Mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023 («Несколько слов о моей жизни, октябрь 2022-го — март 2023-го») Уэльбек вновь вернулся к этим высказываниям, назвав их неловкими и заявив, что стал «жертвой собственной глупости или наивности». Адвокаты писателя Тибо де Монбриаль и Луи Кайлье подчеркнули, что их клиент «оспаривает уголовное правонарушение, которое ему вменяют».