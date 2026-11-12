В тушении участвовали восемь автоцистерн, две автолестницы, водовоз, а также добровольные пожарные из Кримулды и Инчукалнса.

Для спасения готовой продукции пришлось задействовать даже тракторную технику предприятия. Пока пожарные боролись с пламенем, тракторы вывозили из горящего здания древесную продукцию, которую ещё можно было спасти.