Пожар оказался настолько масштабным, что для борьбы с огнём пришлось привлекать более 30 спасателей. Когда первые подразделения прибыли на место, пламя уже стремительно распространялось в нескольких направлениях, а значительная часть здания была охвачена огнём.
В тушении участвовали восемь автоцистерн, две автолестницы, водовоз, а также добровольные пожарные из Кримулды и Инчукалнса.
Для спасения готовой продукции пришлось задействовать даже тракторную технику предприятия. Пока пожарные боролись с пламенем, тракторы вывозили из горящего здания древесную продукцию, которую ещё можно было спасти.
Несмотря на значительные разрушения, предприятие не намерено останавливать работу. Представитель Wood4U сообщил, что непосредственно производственные мощности огонь не затронул.
Это означает, что компания сможет продолжать основную деятельность, хотя уничтожение упаковочного здания создаст дополнительные сложности с подготовкой готовой продукции к отправке покупателям.
В ближайшее время предприятие намерено найти временное решение для восстановления упаковки, а в долгосрочной перспективе планирует заново построить пострадавшее здание.
В компании также подтвердили, что повреждённое огнём имущество было застраховано. Однако размер причинённого ущерба пока не называется.
Wood4U специализируется на распиловке и обработке древесины, выпуская в том числе каминные дрова.
Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот предприятия составил 4,935 миллиона евро, а прибыль достигла 94 647 евро.
Компания зарегистрирована в 2013 году с основным капиталом 2845 евро. Её владельцем является британская компания CPL Industries Latvia Limited, а конечным бенефициаром указан гражданин Великобритании Джулиан Пол Вивиан Маш.
Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что за минувшие сутки по всей Латвии получила 48 вызовов. Из них 15 были связаны с тушением пожаров, 20 — со спасательными работами, ещё 13 оказались ложными.
Работы на территории Wood4U продолжаются, однако главная задача спасателей теперь заключается в обследовании пожарища и предотвращении повторного возгорания. Основное производство предприятия удалось сохранить, несмотря на масштаб разрушений упаковочного здания.
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