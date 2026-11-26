Управление уместилось в одну кнопку. Одно нажатие делает фотографию, два запускают видео, три включают запись звука. Последняя функция пригодится, например, если на прогулке пришла в голову мысль, которую хочется записать, пока не забыл.
У камеры есть и другое применение. Допустим, в незнакомом городе вам попалось красивое здание. Можно его сфотографировать и спросить голосового помощника Luma, что перед вами. Ещё одна заявленная функция — расшифровка аудиозаписей: после лекции или встречи разговор можно перечитать.
Первую кампанию поддержали 492 человека. Для первых 75 заказов нового раунда компания объявила скидку: вместе с купоном наушники обойдутся в 14 700 иен (около 84 евро). Это предложение для участников японской кампании.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.