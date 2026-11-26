У камеры есть и другое применение. Допустим, в незнакомом городе вам попалось красивое здание. Можно его сфотографировать и спросить голосового помощника Luma, что перед вами. Ещё одна заявленная функция — расшифровка аудиозаписей: после лекции или встречи разговор можно перечитать.