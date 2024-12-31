«Нам нужны осведомители»: политик предлагает шпионить за мигрантами в Риге (ВИДЕО)

"Пока они продают кебаб, это меня не волнует. Но если начнут формировать группировки, заниматься наркотиками или оружием, ситуация станет угрожающей", – заявил Андрей Клементьев. Он подчеркнул необходимость знать, чем занимаются и что планируют мигранты, пока их численность в Риге не достигла критического уровня.

Для этих целей политик предложил создать специальную службу в Полиции самоуправления:

"Я бы отправил 10 лучших сотрудников на обучение в Европу, чтобы они узнали, как работать с этническими группами. Уже сегодня нам нужно внедрять осведомителей, которые помогут контролировать ситуацию", - считает Клементьев.

"Нам важно знать, что планируют мигранты. Если они хотят уехать в Германию – это не проблема. Но если их цель – создавать криминальные группировки, это опасно для рижан", - политик подчеркнул, что, имея своих агентов внутри сообществ, можно будет оперативно предотвратить угрозы.