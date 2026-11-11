В государственный и муниципальные бюджеты поступило 11,291 миллиарда евро налогов, что на 77,4 миллиона меньше плана. При этом общие доходы сводного бюджета за девять месяцев достигли 14,4 миллиарда евро, увеличившись за год на 1,1 миллиарда, или 8,5%.
Особенно примечательно, что недобор произошёл несмотря на существенный рост поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС). За девять месяцев он принёс казне 3,218 миллиарда евро — на 249,3 миллиона, или 8,4%, больше прошлогоднего показателя. Это на 2,4% выше плана.
В Минфине объясняют увеличение поступлений НДС в том числе высокими ценами на топливо и сокращением налоговых возвратов. С 1 июля на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действует пониженная ставка НДС в размере 12%, что, напротив, уменьшило поступления.
Крупнейшим источником налоговых доходов остаются взносы социального страхования — 4,428 миллиарда евро. Подоходный налог с населения принёс 2,129 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем год назад.
А вот с акцизами ситуация оказалась значительно хуже ожиданий. При поступлениях в размере 956 миллионов евро недобор относительно плана составил 7,7%. Особенно заметно отставание по алкогольным напиткам: на 11,4% ниже плана, по пиву — на 12,3%, по табачным изделиям — на 8,6%.
По данным Службы государственных доходов, за девять месяцев количество сигарет, выпущенных для потребления, сократилось на 15,4%, а алкогольных напитков — на 3,1%. При этом потребление нефтепродуктов выросло на 2,4%.
На акцизных поступлениях сказались и решения Сейма о снижении ставок на топливо. По оценке Минфина, прямые потери бюджета от этих мер за весь 2026 год могут превысить 80 миллионов евро.
Налог на прибыль предприятий принёс 636,4 миллиона евро — на 7% меньше прошлогоднего результата. Причиной стало, в частности, сокращение дивидендных выплат крупнейших банков.
Серьёзное отставание от плана зафиксировано также по налогу на природные ресурсы — 35,3%, взносам солидарности банков — 41,5% и налогу на служебные легковые автомобили предприятий — 29,4%.
В то же время таможенные поступления выросли на 36,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 68,7 миллиона евро. Одним из факторов стало введение с 1 июля фиксированной пошлины в размере трёх евро за товарную позицию в небольших посылках из третьих стран.
Таким образом, несмотря на общий рост налоговых поступлений, увеличение доходов от НДС и социальных взносов не смогло полностью компенсировать отставание по другим налогам.
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