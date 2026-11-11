Особенно примечательно, что недобор произошёл несмотря на существенный рост поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС). За девять месяцев он принёс казне 3,218 миллиарда евро — на 249,3 миллиона, или 8,4%, больше прошлогоднего показателя. Это на 2,4% выше плана.

В Минфине объясняют увеличение поступлений НДС в том числе высокими ценами на топливо и сокращением налоговых возвратов. С 1 июля на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действует пониженная ставка НДС в размере 12%, что, напротив, уменьшило поступления.