«Сегодня мы вспоминаем Войну за независимость Латвии и чтим память наших героев, которые сражались за свободную Латвию. Их героизм и решимость до сих пор вдохновляют нас подниматься выше, смотреть дальше и ещё крепче защищать независимость государства», — заявил Ринкевич.
Глава государства выразил благодарность военнослужащим и земессаргам, союзникам Латвии, а также всем, кто чтит ценности борцов за свободу страны. Отдельные слова признательности президент адресовал тем, кто заботится о безопасности своего дома, своего края и всей Латвии.
День Лачплесиса отмечается в память о победе латвийской армии над Западной добровольческой армией, более известной как войска Бермонта, 11 ноября 1919 года. Эта победа стала одним из решающих событий Войны за независимость Латвии.
Наступление против бермонтовцев латвийская армия начала 3 ноября 1919 года. После восьми дней ожесточённых боёв противник был изгнан из Риги. Победа имела огромное военное и политическое значение для молодого государства, независимость которого была провозглашена менее чем за год до этих событий.
Во время борьбы с войсками Бермонта Латвия потеряла 743 военнослужащих, в том числе 57 офицеров.
С датой 11 ноября связано и учреждение высшей военной награды Латвии — Военного ордена Лачплесиса с девизом «За Латвию». Он вручался военнослужащим латвийской армии, бывшим латышским стрелкам, а также иностранцам, участвовавшим в борьбе за независимость или содействовавшим становлению латвийского государства.
Война за независимость Латвии продолжалась с 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, до 11 августа 1920 года, когда был подписан мирный договор между Латвией и Советской Россией.
Сегодня День Лачплесиса остаётся одним из важнейших памятных дней страны. В этот день жители Латвии традиционно зажигают свечи в память о погибших защитниках независимости.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.