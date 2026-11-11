Глава государства выразил благодарность военнослужащим и земессаргам, союзникам Латвии, а также всем, кто чтит ценности борцов за свободу страны. Отдельные слова признательности президент адресовал тем, кто заботится о безопасности своего дома, своего края и всей Латвии.

День Лачплесиса отмечается в память о победе латвийской армии над Западной добровольческой армией, более известной как войска Бермонта, 11 ноября 1919 года. Эта победа стала одним из решающих событий Войны за независимость Латвии.