«Думаю, что, не раздувая расходы и затянув пояса, мы сможем справиться», — сказал министр.
По его словам, дальнейшая налоговая политика будет зависеть от успехов нового правительства в проведении реформ и состояния экономики. Если преобразования столкнутся с сопротивлением, а экономический рост замедлится, государству придётся искать дополнительные источники доходов.
Сейчас экономика Латвии растёт чуть более чем на 2% в год, что выше среднего европейского показателя. Однако Кучинскис считает такие темпы недостаточными. По его оценке, стране необходим рост на уровне 4%, который позволит говорить о стабилизации ситуации.
Министр особо подчеркнул, что в 2027 году налог на добавленную стоимость (НДС) повышен не будет. Но обещать сохранение нынешней ставки на все четыре года он отказался.
Одновременно Кучинскис выступил за восстановление прежнего размера взносов во второй пенсионный уровень. Ранее ставка была снижена на один процентный пункт, чтобы компенсировать уменьшение налоговой нагрузки на работающих жителей.
«Этот процентный пункт придётся вернуть. В расчётах мы это уже предусмотрели. Надеюсь, так и будет. На мой взгляд, такое сокращение не совсем справедливо», — заявил министр.
При этом «Объединённый список» категорически выступает против ликвидации второго пенсионного уровня или разрешения жителям свободно изымать накопленные средства. По мнению Кучинскиса, опыт Эстонии и Литвы показывает, что подобные решения выгодны прежде всего торговцам: люди тратят полученные деньги, а впоследствии вновь могут нуждаться в социальной поддержке.
Зато налог на доходы от капитала, ставка которого сейчас составляет 25,5%, министр предлагает постепенно снижать. По его словам, нынешний уровень налогообложения отпугивает состоятельных инвесторов и не принёс бюджету ожидаемых поступлений.
«Мы не можем приглашать их сюда и одновременно говорить, что им придётся платить очень высокий налог», — пояснил Кучинскис.
Министр также рассчитывает, что Евросоюз продлит действующие послабления в бюджетных правилах, связанные с расходами на оборону. Пока они рассчитаны до 2030 года. По мнению Кучинскиса, европейские партнёры понимают, что страны, вынужденные обеспечивать безопасность на восточной границе ЕС, не должны из-за этого оказываться в тяжёлом финансовом положении.
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