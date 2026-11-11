По его словам, дальнейшая налоговая политика будет зависеть от успехов нового правительства в проведении реформ и состояния экономики. Если преобразования столкнутся с сопротивлением, а экономический рост замедлится, государству придётся искать дополнительные источники доходов.

Сейчас экономика Латвии растёт чуть более чем на 2% в год, что выше среднего европейского показателя. Однако Кучинскис считает такие темпы недостаточными. По его оценке, стране необходим рост на уровне 4%, который позволит говорить о стабилизации ситуации.