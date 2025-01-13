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Мокрый снег, ледяной дождь, потепление: прогноз на новую неделю

© LETA 13 января, 2025 09:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине недели снежный покров на всей территории страны постепенно растает.

Новая рабочая неделя начнется с холодной погоды. В понедельник, 13 января, в течение ночи воздух остынет, и столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов. В ближайшие несколько дней погода будет преимущественно облачной, временами пройдут осадки, ночью лишь местами сохранится небольшой мороз.

В понедельник, 13 января, на востоке будет переменная облачность, ночью пройдет снег. В течение ночи будет дуть слабый или умеренный северо-северо-западный ветер, переходящий утром в западный, юго-западный, на побережье в начале ночи и во второй половине дня ветер усилится до 15-18 метров в секунду. В ночь на понедельник воздух остынет до -7...-12 градусов, в прибрежных районах до 0...-6 градусов. Дневные температуры составят +1...-3 градуса, в прибрежных районах +1...+4 градуса.

Во вторник, 14 января, ожидается облачная погода с прояснениями ночью. Через территорию страны пройдет зона осадков, которые принесут дождь, а в восточных районах - мокрый снег, снег, ледяной дождь. В ночные часы местами образуется туман.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье ночью до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 0...+5 градусов, на востоке ночью сохранятся минусовые температуры.

В среду, 15 января, погода останется похожей: облачное небо и солнце на западе. Ночью во многих районах ожидается дождь, а на востоке, где сохранятся более низкие температуры, возможен мокрый снег и снег. При легком западном ветре местами сгустится туман. Ночью и днем температура останется одинаковой, но в темное время суток в западных и центральных районах столбик термометра опустится немного ниже 0 градусов.

Во второй половине недели небольшие осадки ожидаются лишь местами, ветер также будет умеренным. Температура воздуха ночью и днем будет положительной, а имеющийся снежный покров постепенно растает на всей территории страны.
 

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