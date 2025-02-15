«Мои слова исказили»: Вэнс отрицает, что обещал послать американские войска в Украину

«Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной», — заявил Вэнс в соцсети X 14 февраля.

В другом твите он добавил, что газета неверно передала его слова. «То, что WSJ исказила мои слова подобным образом для статьи, — абсурд, но ничего удивительного здесь нет, учитывая, что они годами добивались того, чтобы больше сыновей и дочерей американцев надевали военную форму, чтобы их без необходимости отправляли за границу», — заявил вице-президент США.

Газета The Wall Street Journal ранее выпустила интервью Вэнса. В беседе с журналистами вице-президент упомянул «военные рычаги давления» на Россию. В публикации издания говорилось: «Вэнс сказал, что вариант отправки американских войск в Украину, если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается „на повестке дня“».

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп объявил, что договорился о начале переговоров о завершении российско-украинской войны. На следующий день Трамп заявил, что в переговорах будут участвовать Украина, Россия и «другие стороны». Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что Путин и Зеленский должны вести прямые переговоры. Президент Украины заявил, что в рамках мирных переговоров встретится только с одним россиянином — Владимиром Путиным.