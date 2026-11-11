По данным ведомства, первый барражирующий боеприпас («Бандероль» — гибрид малогабаритной крылатой ракеты и БПЛА. — Ред.) пересек границу Молдовы в 06:04 (07:04 мск), двигаясь со стороны села Яськи Одесской области в направлении села Тудора Штефан-Водского района. Спустя пять минут она покинула воздушное пространство Молдовы, направляясь в сторону села Староказачье Одесской области.

Вторая «Бандероль» пересекла границу через две минуты после первой и двигалась со стороны поселка Лиманский Одесской области в направлении Первомайска в Приднестровье. Через четыре минуты она покинула воздушное пространство Молдовы и направилась в сторону города Раздельная Одесской области, указывается далее в заявлении.