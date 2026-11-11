За год существования программы конкретную помощь получили уже 17 семей. Для детей было приобретено 20 технических средств реабилитации на общую сумму почти 40 000 евро. Между тем потребность в поддержке продолжает расти: сейчас помощи ожидают ещё 17 семей, которым необходимы индивидуально подобранные технические средства реабилитации. Общая сумма необходимой помощи составляет 32 000 евро.

Для детей с функциональными нарушениями технические средства реабилитации играют важнейшую роль в повседневной жизни. Они помогают не только передвигаться, но и развиваться, участвовать в привычных занятиях, выходить из дома и посещать реабилитационные процедуры. В некоторых случаях подходящее вспомогательное средство становится единственной возможностью общаться с окружающими, получать образование и выстраивать отношения со сверстниками.

При этом потребности каждого ребёнка индивидуальны. Государственная поддержка не всегда позволяет обеспечить детей всеми необходимыми техническими средствами реабилитации, а выделенного финансирования порой недостаточно для полного покрытия расходов. В таких ситуациях дополнительная финансовая помощь приобретает особое значение: она позволяет ребёнку своевременно получить необходимое средство реабилитации и снижает финансовую нагрузку на семью, которой зачастую приходится самостоятельно оплачивать оборудование стоимостью в десятки тысяч евро.