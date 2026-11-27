«Моя первоочередная задача — вместе с экспертами разработать модель страхования, сравнить возможности финансирования и оценить ее влияние», — заявил министр.

В интервью телеканалу TV3 Станевич отметил, что введение обязательного медицинского страхования позволит решить проблему высоких доплат пациентов за медицинские услуги. По его словам, система предусматривает обеспечение базовых потребностей в медицинской помощи для наименее защищенных групп населения, тогда как тем, кто не платит налоги в Латвии, за медицинские услуги придется доплачивать.