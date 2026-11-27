Станевич после утверждения в должности неоднократно подчеркивал, что введение обязательного медицинского страхования является одним из его приоритетов и приоритетов всего правительства.
«Моя первоочередная задача — вместе с экспертами разработать модель страхования, сравнить возможности финансирования и оценить ее влияние», — заявил министр.
В интервью телеканалу TV3 Станевич отметил, что введение обязательного медицинского страхования позволит решить проблему высоких доплат пациентов за медицинские услуги. По его словам, система предусматривает обеспечение базовых потребностей в медицинской помощи для наименее защищенных групп населения, тогда как тем, кто не платит налоги в Латвии, за медицинские услуги придется доплачивать.
На базе Национальной службы здравоохранения планируется создать фонд, который будет охватывать как функции здравоохранения, так и ухода, обеспечивая пациенту единый путь от семейного врача до лечения в больнице и реабилитации. Кроме того, новый фонд мог бы изменить действующую модель финансирования здравоохранения, предусмотрев принцип, согласно которому деньги следуют за пациентом.
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