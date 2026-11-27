Базальные слёзы выделяются постоянно, чтобы увлажнять роговицу и поддерживать слёзную плёнку. В них сбалансированы вода, соли, жиры и слизистый слой для защиты поверхности глаза.

Рефлекторные слёзы появляются при раздражении — например, от лука, пыли или ветра. В них больше водянистой части, чтобы быстрее смыть раздражитель, а также выражена антимикробная защита (лизоцим, лактоферрин).