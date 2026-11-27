В основе любой слезы около 98% воды, соли (в основном хлорид натрия), липиды, муцин и защитные белки вроде лизоцима и лактоферрина. Однако пропорции этих веществ и дополнительные компоненты меняются в зависимости от типа слёз:
Базальные слёзы выделяются постоянно, чтобы увлажнять роговицу и поддерживать слёзную плёнку. В них сбалансированы вода, соли, жиры и слизистый слой для защиты поверхности глаза.
Рефлекторные слёзы появляются при раздражении — например, от лука, пыли или ветра. В них больше водянистой части, чтобы быстрее смыть раздражитель, а также выражена антимикробная защита (лизоцим, лактоферрин).
Эмоциональные слёзы возникают при сильных переживаниях — от грусти, стресса или радости. Как отмечают эксперты , химический состав слёз меняется в зависимости от реакции организма: в эмоциональных слезах фиксируют более высокую концентрацию гормонов и веществ, связанных со стрессовым откликом (например, пролактина и АКТГ), хотя учёные до сих пор спорят, насколько сильно они работают как механизм «вывода» гормонов.
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