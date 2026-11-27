Угроза огромна, предупреждает Жан-Пьер Ньемази, директор департамента по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В течение следующих 25 лет, по разным оценкам, может произойти 39 миллионов смертей, непосредственно связанных с устойчивостью к антибиотикам», — добавил Ньемази во время пресс-конференции ВОЗ 16 ноября 2026 года.
При этом, по его словам, официально провозглашенной целью государств-членов ВОЗ является снижение к 2030 году смертности, вызванной антибиотикорезистентностью, на 10 процентов. Однако «если посмотреть на текущие тенденции, объемы инвестиций и принимаемые меры, то мы не считаем, что движемся в правильном направлении», признался Ньемази.
Без антибиотиков современной медицины не существовало бы
Мир, в котором антибиотики потеряли бы эффективность, был бы похож на возвращение в эпоху, когда даже самые незначительные инфекции представляли смертельную опасность, говорит профессор Джан Имирзалиоглу (Can Imirzalioglu), директор Института медицинской микробиологии (IMM) Университета имени Юстуса Либиха в Гиссене. По его выражению, в таком случае, «современная медицина в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, вообще стала бы невозможной».
Профессор Имирзалиоглу не только специалист по антибиотикорезистентности, но и эксперт в области концепции One Health («Единое здоровье»). Она была принята в 2004 году специалистами в области медицины человека, ветеринарии и охраны природы. Основная идея концепции заключается в том, что здоровье человека, животных и окружающей среды, тесно взаимосвязано.
Дело в том, что антибиотики и устойчивые к ним микроорганизмы представляют проблему не только для больниц и клиник. Их можно обнаружить на животноводческих фермах, в продукции животного происхождения, в сточных водах, удобрениях и, как следствие, в сельскохозяйственных растениях. «One Health пытается охватить и учитывать все эти факторы», — поясняет Имирзалиоглу.
В клинической практике и при обращении к семейному врачу это означает, что антибиотики необходимо применять как можно более экономно и максимально целенаправленно. Для этого ведутся исследования, прежде всего, в области более точной и быстрой диагностики. В Германии антибиотики часто назначаются при инфекциях дыхательных или мочевыводящих путей, продолжает глава IMM. Однако эти препараты эффективны только против бактерий. Если же инфекция вызвана вирусами, они не оказывают никакого воздействия на само заболевание.
Последствия применения антибиотиков
Тем не менее любое применение антибиотиков имеет последствия — оно наносит ущерб микробиому кишечника. Он состоит из миллиардов микроорганизмов, прежде всего бактерий, которые играют важнейшую роль в пищеварении, обмене веществ и работе иммунной системы. «Если мы повреждаем эти бактерии, то устойчивые к антибиотикам возбудители могут распространяться и занимать их место», — делится Имирзалиоглу.
Проблема, по его словам, состоит еще и в том, что такое распространение устойчивых микроорганизмов в кишечнике часто происходит незаметно и не вызывает никаких симптомов. В результате люди становятся «носителями устойчивых возбудителей, которые затем вновь попадают от них в окружающую среду».
Именно таким образом устойчивые микроорганизмы могут переноситься из больниц через туалеты и раковины в сточные воды, а затем и в Балтийское море, где их подхватывают дикие птицы. Этот путь в рамках одного из исследований проследила Катарина Шауфлер (Katharina Schaufler), ветеринарный врач и микробиолог из Института единого здоровья имени Гельмгольца (HIOH).
Антибиотики в животноводстве: условия содержания животных усугубляют проблему
По оценке Шауфлер, не только длительное и масштабное применение антибиотиков людьми привело к нынешней ситуации. Чрезмерное использование этих препаратов в ветеринарии также способствовало тому, что сегодня устойчивость существует уже практически ко всем доступным антибиотикам.
В 2006 году в ЕС вступил в силу запрет на использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в кормах для животных. С этого момента их разрешено применять только тогда, когда животное действительно нуждается в лечении. Проблема состоит в том, что промышленное животноводство практически постоянно создает необходимость в применении антибиотиков по медицинским показаниям. Уже сам факт содержания большого количества животных в ограниченном пространстве приводит к тому, что инфекции распространяются очень быстро.
Теснота и скученность приводят к тому, что животные наносят друг другу травмы, причем происходит это в условиях, где и без того, как выразилась Катарина Шауфлер, «наблюдается высокая бактериальная нагрузка». Через навоз и другие органические удобрения устойчивые к антибиотикам микроорганизмы попадают в окружающую среду. «Доказано, что, например, на кочане салата могут сохраняться устойчивые бактерии», — отмечает микробиолог. По ее словам, устойчивые бактерии регулярно обнаруживаются и на мясе.
Концепция One Health, среди прочего, означает, что мерами на национальном уровне эту проблему не решить. Во многих странах антибиотики до сих пор стандартно добавляют в корма для животных, указывает Шауфлер. А в ряде государств их можно приобрести в магазине или аптеке без рецепта, добавляет профессор Имирзалиоглу. Именно поэтому глобальная борьба с антибиотикорезистентностью оказывается столь сложной, констатируют оба эксперта.
Борьба с антибиотикорезистентностью означает профилактику инфекций
Для борьбы с антибиотикорезистентностью необходима политическая воля. Профессор Джан Имирзалиоглу участвует в проекте GUARDIAN, который финансируется министерством исследований, технологий и космоса ФРГ.
Цель проекта заключается в предотвращении вспышек заболеваний, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, посредством мониторинга и анализа сточных вод в регионе Среднего Гессена. Имирзалиоглу также выступает консультантом сети Antimicrobial Resistance One Health Network на уровне Европейского Союза.
По его опыту работы с политиками, «у экспертов и рабочих групп есть хорошие идеи, но очень часто их ограничивают или тормозят уже на самом начальном этапе». Возможно, именно недостаточная решимость на политическом уровне объясняет то, почему Жан-Пьер Ньемази из ВОЗ обращается к каждому человеку персонально.
По мнению Ньемази, недопущение антибиотикорезистентности означает предотвращение инфекций. Для этого необходимы соблюдение правил гигиены, регулярная вакцинация, своевременное обращение к врачу и прием назначенных лекарств строго в соответствии с предписаниями.
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