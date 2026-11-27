Мир, в котором антибиотики потеряли бы эффективность, был бы похож на возвращение в эпоху, когда даже самые незначительные инфекции представляли смертельную опасность, говорит профессор Джан Имирзалиоглу (Can Imirzalioglu), директор Института медицинской микробиологии (IMM) Университета имени Юстуса Либиха в Гиссене. По его выражению, в таком случае, «современная медицина в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, вообще стала бы невозможной».

Профессор Имирзалиоглу не только специалист по антибиотикорезистентности, но и эксперт в области концепции One Health («Единое здоровье»). Она была принята в 2004 году специалистами в области медицины человека, ветеринарии и охраны природы. Основная идея концепции заключается в том, что здоровье человека, животных и окружающей среды, тесно взаимосвязано.

Дело в том, что антибиотики и устойчивые к ним микроорганизмы представляют проблему не только для больниц и клиник. Их можно обнаружить на животноводческих фермах, в продукции животного происхождения, в сточных водах, удобрениях и, как следствие, в сельскохозяйственных растениях. «One Health пытается охватить и учитывать все эти факторы», — поясняет Имирзалиоглу.