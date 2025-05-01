Чтобы добавить популярности профессии пожарного: завершился объявленный VUGD фотоконкурс

Целью конкурса было популяризировать профессии работников VUGD среди общественности, а также проинформировать население о 160-летии пожарной охраны Латвии.

"Всего в фотоконкурсе приняли участие 52 человека, представившие более 160 фотографий.

Определить победителей было очень непросто, поскольку все присланные фотографии несли в себе четкий посыл, радовали глаз и сердце. Каждая работа была особенной - они показывали не только важность повседневной жизни пожарных, но и их самоотверженность, мужество и человечность. Было большой радостью, гордостью и удовлетворением видеть, какими вы нас видите - сильными, смелыми и с обществом на каждом шагу», - написали представители VUGD на своей странице в Twitter/X.

Победителям конкурса фотографии стали:

1️⃣ Иван Милов;



2️⃣ Дана Вамбуте;



3️⃣ Артурс Жилинскис.



✅ Победителем в номинации «Симпатия начальник VUGD» стал Харийс Андерсонс.