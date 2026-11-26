«Банки» выпускают в трёх расцветках, к каждой подобрали ремешок в тон упаковке. Для тех, кому ближе компьютерная ностальгия, есть другой вариант — крошечный монитор с выпуклым экраном, как у старого домашнего компьютера. На ремешке болтается такая же крошечная дискета.
Третью модель украсили узлами и кисточками в духе норигэ — традиционной корейской подвески, которую носили с национальным костюмом. Все три варианта стоят одинаково — 6380 иен (около 37 евро) за чехол.
Вместе с ними в продажу поступила магнитная зарядка для часов за 8580 иен (около 49 евро). По данным Samsung, она может зарядить Galaxy Watch Ultra2 до 40% за полчаса. Зарядка подходит и к другим часам Galaxy, но пока такая скорость доступна только владельцам Ultra2.
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