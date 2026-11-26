Возле плинтуса валик выдвигается вбок на полтора сантиметра, чтобы захватить узкую полоску вдоль стены. Когда под колёсами оказывается ковёр, механизм приподнимает валик. Закончив уборку, робот возвращается на базу, где валик моют горячей водой и сушат тёплым воздухом.

В Японии старшая модель стоит 159 800 иен (около 917 евро). Одновременно вышла версия подешевле — DEEBOT T50C OMNI за 99 800 иен (около 573 евро). У неё пол протирают две вращающиеся насадки.