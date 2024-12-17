«А если бы попало в дом?» Снаряд пробил стену и разнес гараж. Подробности промаха на полигоне в Адажи

Руслан связался с журналистами рано утром, вскоре после того, как обнаружил снаряд в своем гараже.
"Утром я пошел в гараж, хотел вытереть машине пыль. Смотрю, разбросаны вещи, сначала думал, что кто-то ограбил. Увидел дыру в стене, чего-то не хватает. Поднял диван и увидел снаряд, сломанный квадроцикл, поврежденную стену. Сначала подумал, что мелочь, но потом сел и начал думать: если бы этот снаряд попал в дом, прямо в ту сторону, где спят дети", — рассказывает Руслан.
Шум в доме никто не слышал, так как они привыкли к взрывам на полигоне в Адажи, а в последние дни в окрестностях сильный ветер, который заглушает другие звуки.
Изначально мужчина связался с Государственной полицией. Стражи порядка прибыли и встретили на месте происшествия военную полицию, представителей Национальных вооруженных сил (НВС), а спустя некоторое время прибыли саперы.
"Подумать только, что снаряд мог попасть в дом, и от ужаса душу рвет. Отец увез детей в детский сад, а старшая дочь, которой 14 лет, до сих пор чувствует дискомфорт. Она понимает, что это такое. Думает, что сегодня могла и не проснуться", — говорит Руслан.
Ранее представители НВС сообщили, что в Саулкратском крае за пределами учебного полигона был найден, возможно, учебный снаряд, который причинил ущерб имуществу третьего лица.
Военная полиция расследует инцидент. Более подробная информация официально пока предоставлена не будет. Среди прочего неизвестно, кто возместит ущерб и как была допущена такая ошибка.