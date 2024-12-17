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«А если бы попало в дом?» Снаряд пробил стену и разнес гараж. Подробности промаха на полигоне в Адажи

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 16:42

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DEGPUNKTĀ/Скриншот

На частной территории в районе Саулкрасты, расположенной рядом с военным полигоном в Адажи, в понедельник утром был обнаружен учебный снаряд. Он влетел в хозяйственную постройку, повредив как само здание, так и находившиеся внутри имущество. Владельцы в замешательстве и хотят понять, как такое могло произойти, сообщает программа "Degpunktā"

Руслан связался с журналистами рано утром, вскоре после того, как обнаружил снаряд в своем гараже.

"Утром я пошел в гараж, хотел вытереть машине пыль. Смотрю, разбросаны вещи, сначала думал, что кто-то ограбил. Увидел дыру в стене, чего-то не хватает. Поднял диван и увидел снаряд, сломанный квадроцикл, поврежденную стену. Сначала подумал, что мелочь, но потом сел и начал думать: если бы этот снаряд попал в дом, прямо в ту сторону, где спят дети", — рассказывает Руслан.

Шум в доме никто не слышал, так как они привыкли к взрывам на полигоне в Адажи, а в последние дни в окрестностях сильный ветер, который заглушает другие звуки.

Изначально мужчина связался с Государственной полицией. Стражи порядка прибыли и встретили на месте происшествия военную полицию, представителей Национальных вооруженных сил (НВС), а спустя некоторое время прибыли саперы.

"Подумать только, что снаряд мог попасть в дом, и от ужаса душу рвет. Отец увез детей в детский сад, а старшая дочь, которой 14 лет, до сих пор чувствует дискомфорт. Она понимает, что это такое. Думает, что сегодня могла и не проснуться", — говорит Руслан.

Ранее представители НВС сообщили, что в Саулкратском крае за пределами учебного полигона был найден, возможно, учебный снаряд, который причинил ущерб имуществу третьего лица.

Военная полиция расследует инцидент. Более подробная информация официально пока предоставлена ​​не будет. Среди прочего неизвестно, кто возместит ущерб и как была допущена такая ошибка.

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