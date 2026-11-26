Для получения пособия место жительства родителя должно быть задекларировано в Даугавпилсе в течение девяти месяцев до рождения ребёнка. В этот срок засчитывается и время, когда место жительства заявителя было зарегистрировано за границей.

Получить пособие смогут и семьи, в которых один или оба родителя за эти девять месяцев купили недвижимость в Даугавпилсе. В таком случае к моменту регистрации рождения ребёнка нужно задекларировать место жительства по адресу покупки.